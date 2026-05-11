Τράπεζα-Κύπρου:-Στα-121-εκατ.-τα-κέρδη-το-πρώτο-τρίμηνο

Ισχυρή κερδοφορία και περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου το α’ τρίμηνο. Παράλληλα κατέγραψε ισχυρή αύξηση δανείων και χαμηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 1,1%.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 121 εκατ. ευρώ, ενώ κατέγραψε ROTE 18%. Παράλληλα, η τράπεζα προχώρησε σε κινήσεις εξαγορών με στόχο την περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού της μοντέλου, αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή ύψους 26.45% στην εταιρεία τεχνολογίας Wealthyhood, ενώ επίσης υπέγραψε τη συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’) για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ. και καταθέσεων περίπου €500 εκατ.

Κύρια Σημεία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026

Σημαντική αύξηση δανείων

Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €829 εκατ., αυξημένος κατά 9% σε τριμηνιαία βάση

Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €1 δις, αυξημένο κατά 2% σε τριμηνιαία βάση

Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €22.3 δις, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση

Ελκυστική κερδοφορία

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €121 εκατ.

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 0% για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026

Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.28

Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 37%

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1%

H xρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ανήλθε σε καθαρή πίστωση ύψους 17 μ.β., λόγω αναστροφής που αφορά συγκεκριμένο πελάτη

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και διανομή στους μετόχους

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 27%3 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 25.5%3

Οργανική δημιουργία κεφαλαίων4 ύψους 114 μ.β.

Ελκυστικές μικρές εξαγορές

Συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’) για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων ύψους περίπου €150 εκατ. και περίπου €500 εκατ. αντίστοιχα

Συμφωνία για επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της Wealthyhood, μιας πανευρωπαϊκής εταιρείας τεχνολογίας η οποία παρέχει ψηφιακά πρόσβαση σε πελάτες του τομέα ιδιωτών σε εύρος μετοχών και ETFs, με ποσοστό συμμετοχής 26%

Οπως δήλωσε ο CEO της Κύπρου, κ. Πανίκος Νικολάου:

«Ξεκινήσαμε τη χρονιά δυναμικά, σημειώνοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €121 εκατ. και Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18,0%, βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, πιο πάνω από τον στόχο που θέσαμε για το 2026 για επίπεδα mid-teens. Η απόδοσή μας υποστηρίχθηκε από τη σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη συνεχή πειθαρχημένη διαχείριση των εξόδων μας. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται περαιτέρω σε περίπου 1%.

Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €829 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2026, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων μας αυξήθηκε κατά 2% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση, που στην πλειονότητά της είναι λιανική, παρέμεινε σταθερή στα €22,3 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων και να ενισχύει τον ισολογισμό μας. Κατά το α’ τρίμηνο 2026 πετύχαμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 114 μ.β. Αναγνωρίζοντας πρόβλεψη για διανομή μερισμάτων στο 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής μας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθαν σε 20,7% και 25,5% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη στρατηγική μας, κατά το α’ τρίμηνο 2026 ανακοινώσαμε δύο στοχευμένες εξαγορές για περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και ανάπτυξη του ισολογισμού μας: την απόκτηση συμμετοχής 26% στη Wealthyhood, για να προσφέρουμε ψηφιακή πρόσβαση στους πελάτες του τομέα ιδιωτών σε ένα εύρος μετοχών και ETFs, και την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων ύψους περίπου €150 εκατ. και περίπου €500 εκατ. αντίστοιχα από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («CDB»).

Η κυπριακή οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα και σταθερή ανάπτυξη παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι πρόσφατες επίσημες προβλέψεις εκτιμούν ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2,7%¹ και 2,9%¹ για το 2026, που αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Κατά την εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Μάρτιο 2026, παρουσιάσαμε τις στρατηγικές προτεραιότητες για συνεχή δημιουργία σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας και παροχή ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας. Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι για την περίοδο 2026-2028 περιλαμβάνουν την επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) σε επίπεδα mid-teens ετησίως, η οποία αντιστοιχεί σε ROTE άνω του 20% υπολογισμένη σε δείκτη CET1 ύψους 15%. Παραμένουμε δεσμευμένοι για ουσιαστική διανομή, με συνολικό ποσοστό (payout ratio) ύψους μέχρι 90%² της κερδοφορίας του 2026 και μέχρι 100%² της ετήσιας κερδοφορίας για το 2027-2028.

Παρά την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία να παραμένουν αβέβαιες, η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε θέση ισχύος για να διαχειριστεί την περίοδο αυτή, συνεχίζοντας να επιτυγχάνει πρόοδο στους τομείς υπό τον έλεγχό μας. Το αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο, η συνεχιζόμενη ισχυρή ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση και ρευστότητα, καθώς και η αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης της στρατηγικής μας, μας τοποθετούν σε θέση ισχύος για να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις στους μετόχους μας.

Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.»

Διανομές

Πολιτική διανομής από το 2025

Το Συγκρότημα στοχεύει στη δημιουργία σταθερής και ισχυρής απόδοσης στους μετόχους του. Τον Μάρτιο 2026, το Συγκρότημα αναθεώρησε την πολιτική διανομής του, ώστε να αντανακλά τη σταθερή και συνεχή πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, το προφίλ κερδοφορίας και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του Συγκροτήματος. Η συνήθης διανομή αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 50%-70% («payout ratio») (από 30%-50%) της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, συνδυάζοντας μέρισμα σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος) και επαναγορά ιδίων μετοχών.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία πριν από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία καθορίζεται ως τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες του Συγκροτήματος (όπως αναφέρονται), προσαρμοσμένα για τα αποτελέσματα ορισμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (π.χ. κέρδη από κεφαλαιακές συναλλαγές, απομειώσεις/αναπροσαρμογές ή αναστροφές απομειώσεων/αναπροσαρμογών που προκύπτουν από δραστηριότητες αναδιοργάνωσης ή/και θέματα παλαιότερων χρήσεων, καθώς και σημαντικές μη ταμειακές συναλλαγές που επηρεάζουν την κερδοφορία), που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και είναι στοιχεία τα οποία η Διεύθυνση και οι επενδυτές του Συγκροτήματος εντοπίζουν και εξετάζουν ξεχωριστά για να κατανοήσουν τις υποκείμενες τάσεις των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι διανομές από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους, όπως η πληρωμή κουπονιού στους κατόχους Χρεογράφων Κατηγορίας 1.

Η απόφαση για μελλοντική τελική ή ενδιάμεση διανομή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε προτεινόμενου ποσού διανομής, καθώς και της προβλεπόμενης κατανομής μεταξύ μερίσματος σε μετρητά και επαναγοράς ιδίων μετοχών, θα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, όπως επίσης και τα αποτελέσματα της τρέχουσας στρατηγικής σχεδιασμού κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Στόχος διανομής μερισμάτων για το 2026-2028

Για το 2026, το Συγκρότημα στοχεύει σε συνήθη διανομή ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής, καθώς και σε πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20%, με τη συνολική διανομή (payout ratio) να ανέρχεται μέχρι 90% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Για τα έτη 2027 και 2028, το Συγκρότημα έχει θέσει ως στόχο συνήθη διανομή ποσοστού ύψους 70% (payout ratio) και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 30%, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή σε ποσοστό μέχρι 100% ετησίως της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία του Συγκροτήματος.

Τα πρόσθετα μερίσματα θα εξετάζονται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους και υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς, όπως επίσης και στα αποτελέσματα της τρέχουσας στρατηγικής σχεδιασμού κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι διανομές αναμένεται να είναι κυρίως σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων μερισμάτων, ενώ η επαναγορά ιδίων μετοχών μπορεί να εξεταστεί όταν κρίνεται σκόπιμο.

Ποσοστό διανομής («payout ratio») για το 2025 ύψους 70%

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος και την επιτυχή πραγματοποίηση των στρατηγικών του στόχων για το 2025, ευθυγραμμισμένο με τη συνεχιζόμενη δέσμευσή του για παροχή ισχυρών και σταθερών αποδόσεων στους μετόχους του, η Εταιρία ανακοίνωσε συνολική διανομή ύψους €305 εκατ., εκ των οποίων περίπου €87 εκατ. έχουν καταβληθεί τον Οκτώβριο 2025 μέσω της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος.

Η συνολική διανομή αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά και ανέρχεται σε €0,70 ανά συνήθη μετοχή, εκ των οποίων €0,20 ανά συνήθη μετοχή έχουν ήδη καταβληθεί τον Οκτώβριο 2025 μέσω της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος (μαζί, η «Διανομή 2025»). Η Διανομή 2025 αντιστοιχούσε σε ποσοστό («payout ratio») 70% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (ύψους €434 εκατ.), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής του Συγκροτήματος, σύμφωνα με τον στόχο που είχε προηγουμένως ανακοινωθεί.

Η αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό («payout ratio») όσο και ως προς το συνολικό ποσό αποτελούσε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Διανομή 2025 ισοδυναμούσε με απόδοση διανομής («distribution yield») ύψους 9% (με βάση την τιμή μετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2025).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ»), που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2026, προς έγκριση τελικό μέρισμα σε μετρητά ύψους €0,50 ανά συνήθη μετοχή. Το μέρισμα, που υπόκειται σε έγκριση από την ΕΓΣ, θα πληρωθεί σε μετρητά στις 24 Ιουνίου 2026 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων στις 26 Μαΐου 2026 («Ημερομηνία Αρχείου»), ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής («Ex-Dividend Date») έχει οριστεί η 25 Μαΐου 2026. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην Πρόσκληση ΕΓΣ που δημοσιεύθηκε στις 23 Απριλίου 2026.

Τον Αύγουστο 2025, το Συγκρότημα προχώρησε στην καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0,20 ανά συνήθη μετοχή, αντιστοιχώντας συνολικά σε περίπου €87 εκατ. (το «Ενδιάμεσο Μέρισμα»). Αυτό αντιστοιχούσε σε ποσοστό διανομής ύψους περίπου 40% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 και ισοδυναμούσε με απόδοση μερίσματος («dividend yield») ύψους 3% (με βάση την τιμή μετοχής στις 30 Ιουνίου 2025).

Το Ενδιάμεσο Μέρισμα πληρώθηκε σε μετρητά στις 20 Οκτωβρίου 2025 στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας κατά τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 («Ημερομηνία Αρχείου»), ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής («Ex-Dividend Date») είχε οριστεί η 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Διανομή 2025 αντιστοιχούσε σε περίπου 290 μ.β. στον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) στις 31 Δεκεμβρίου 2025.