Χατζηθεοδοσίου-(ΕΕΑ):-Κοινωνία-και-επιχειρήσεις-ζητούν-ουσιαστικές-λύσεις-απέναντι-στο-πρόβλημα-της-ακρίβειας

«Το 5,4% του πληθωρισμού τον Απρίλιο δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες και για αισιόδοξες προβλέψεις. Η ακρίβεια συρρικνώνει τα εισοδήματα των πολιτών και μειώνει δραματικά την αγοραστική τους δυνατότητα», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και προσθέτει ότι «πρέπει να σταματήσει, άμεσα, ο κατήφορος με την λήψη έκτακτων μέτρων».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρει τα εξής: «η τακτική της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί τα νοικοκυριά στην εξαθλίωση και χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας στην εξαφάνιση.

Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα του μήνα, όπως έχει καταγράψει και η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό σημαίνει μία βίαιη φτωχοποίηση. Το ίδιο και όταν μία μικρή επιχείρηση αδυνατεί να καλύψει το λειτουργικό της κόστος εξαιτίας των συνεχόμενων αυξήσεων σε πρώτες ύλες, ενέργεια, ενοίκια, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή οξύνει διαρκώς το πρόβλημα και η εκτίμηση παραγόντων της αγοράς είναι ότι όσο διαρκεί η ένταση, ο πληθωρισμός θα συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Αλλά και αν τελείωνε αύριο το πρωί ο πόλεμος, θα περνούσε καιρός για να βλέπαμε μία αποκλιμάκωση των τιμών.

Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, το κοινό αίτημα πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η λήψη έκτακτων μέτρων ουσιαστικής στήριξης για να σταματήσει επιτέλους αυτός ο κατήφορος και η διαρκής υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης. Όχι όμως στη φιλοσοφία όσων έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Η ίδια η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι κάποια επιδόματα ή διαφόρου τύπου pass απλώς δίνουν μία πρόσκαιρη ανακούφιση στους πιο ευάλωτους αλλά σε καμία περίπτωση δεν αρκούν για να μειώσουν τις τιμές στην αγορά. Απαιτούνται άλλες πολιτικές. Περισσότερο δραστικές, για να χτυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα του.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει ζητήσει τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κυρίως σε τρόφιμα και μέτρα για τη μείωση των τιμών ενέργειας. Έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη της κατάργησης μνημονιακών φόρων, όπως το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα αλλά και της προκαταβολής φόρου που συνεχίζει να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Έχει ζητήσει μία συνολική ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών, σε μία προσπάθεια μείωσης του ιδιωτικού χρέους. Πρόκειται για παρεμβάσεις που μπορούν πράγματι να φέρουν αποτελέσματα, κάτι που ήδη βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η ελληνική κοινωνία έχει κουραστεί να ακούει για ανάπτυξη της οικονομίας και την ίδια ώρα να διαπιστώνει με απόγνωση ότι τα μέλη της δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα».