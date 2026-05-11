ΧΑ:-Η-επάνοδος-στις-2300-μονάδες-αποτελεί-τον-άμεσο-στόχο-του-ΓΔ

Υποχώρηση κατά 1,11% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2280,09 μονάδες (στο +4,1% ο ΓΔ & στο +7,18% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +7,52% ο ΓΔ & στο +14,57% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 304,3 εκ. ευρώ. Ο ΓΔ κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος καθώς οι αψιμαχίες στον Περσικό Κόλπο αδυνατίζουν το σενάριο για γρήγορη ή προσωρινή συμφωνία.

Με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να καταγράφει επίδοση κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2275 μονάδων με ρευστοποιήσεις τραπεζών και των περισσοτέρων blue chips.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,51%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-2,99%) να υποαποδίδει αλλά την Eurobank (+1,53%) να διαφοροποιείται.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (-4,31%), η ΕΕΕ (-2,76%), η ΜΟΗ (-2,79%), το ΔΑΑ (-1,55%), η Allwyn (-4,05%), η Cenergy (-2,23%), το Jumbo (-3,08%), η Metlen (-2,42%), η Κύπρου (-1,56%) και η Aegean (-1,65%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,33%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,40%), η ΕΛΧΑ (+2,61%), ο Ελλάκτωρ (+6,77%) αλλά και ο ΟΛΘ (+1,28%) με την ΕΚΤΕΡ (+1,34%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά 36 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 70 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Τράπεζα Κύπρου, η ΔΕΗ, η Optima Bank και η Helleniq Energy είναι μεταξύ των εταιρειών που αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου, ενώ την Τρίτη ανακοινώνεται η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI.

Εν όψει διεργασιών για προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας στον Περσικό Κόλπο, εξέλιξη με ανακουφιστική προοπτική για τις αγορές. Η επάνοδος στις 2300 μονάδες αποτελεί τον άμεσο στόχο του ΓΔ στο Χ.Α.

Επιχειρηματικά νέα

Fitch: Στην κατηγορία ΒΒΒ το ελληνικό αξιόχρεο, μια βαθμίδα πάνω από το investment grade κρατά την Ελλάδα η Fitch, με σταθερή την προοπτική. Χαμηλότερη η πρόβλεψη για ανάπτυξη, λόγω της κρίσης στον Περσικό. Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030.

ΕΕΕ: Σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα 56 ευρώ διατηρεί η Deutsche Bank για τη μετοχή, ενώ η Citi παραμένει ουδέτερη με τιμή στόχο τα 52,1 ευρώ (45,00 λίρες), μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.

Metlen: Έως τα 64 ευρώ «εκτοξεύει» την τιμή-στόχο η Solidus. Πρόβλεψη για έσοδα 8 δισ. το 2026. Διατηρεί τη σύσταση buy.

ΔΕΗ: η Citi ανεβάζει την τιμή-στόχο με σύσταση buy. Στη ευνοϊκή εκδοχή του επιχειρηματικού σχεδίου 2026-30 φθάνει σε τιμή €26,70, με περιθώριο ανόδου 41%, εφόσον μειωθεί το κόστος κεφαλαίου & υλοποιηθεί πλήρως το πρόσθετο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ.

Π. Μυλωνάς (CEO Εθνικής): Είμαστε ok με το 30% της Allianz. Με ROE στο 15,3%, δείκτη ΜΕΑ στο 2,4%, δείκτη CET1 στο 18,4%, καθ. κέρδη στα 344 εκ. με τις προμήθειες στο +8% & τους καθ. τόκους στο +2%.

ΕΛΣΤΑΤ 1o τρίμηνο: Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €7,9 δισ. -7,2%. Στα €12,5 δις. οι εξαγωγές, +3,1%, στα €20,4 δις. οι εισαγωγές, -1,1%.

ΕΛΣΤΑΤ: Εκτινάχθηκε στο 5,4% σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Στο +4,4% η διατροφή, στο +13,8% η στέγαση, στο +10% οι μεταφορές. Στο +17,1% η βενζίνη, στο +32,4% το πετρέλαιο κίνησης, στο +19,3% το Φ.Α., στο +19,2% το μοσχάρι κοκ.