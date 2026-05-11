Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενο profit taking και επιφυλακτικότητα – Τράπεζες και MSCI  στο επίκεντρο  

Η αγορά εισέρχεται στη σημερινή συνεδρίαση μετά από ελεγχόμενο profit taking, το οποίο ακολούθησε μία ιδιαίτερα ισχυρή εβδομάδα για το Χ.Α., με τον ΓΔ να παραμένει κοντά στη ζώνη των 2.280–2.300 μονάδων.

Παρά τη διόρθωση της Παρασκευής, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, καθώς ο τζίρος διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και οι εισροές συνεχίζουν να κατευθύνονται επιλεκτικά προς τράπεζες, ενέργεια και βιομηχανία.

Ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, με τις αγορές να κινούνται μεταξύ risk-on flows και γεωπολιτικής επιφυλακτικότητας, καθώς συνεχίζεται η επανατιμολόγηση του geopolitical risk premium γύρω από τις εξελίξεις ΗΠΑ–Ιράν και τη μεταβλητότητα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Παράλληλα, αυξημένη προσοχή στρέφεται και στο κρίσιμο τριήμερο 13–15 Μαΐου, με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Σι.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να επηρεαστεί τόσο από τις διεθνείς εξελίξεις όσο και από την αυριανή ανακοίνωση της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, με την αγορά να αναζητά εκ νέου ισορροπία μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί και να παραμένει πιθανό το ενδεχόμενο επιλεκτικών προεξοφλητικών κινήσεων σε συγκεκριμένα blue chips.

Ειδικότερα, σήμερα (Δευτέρα, 11/5), ο ΓΔ άνοιξε αμετάβλητος στις 2.280,14 μονάδες, ενώ λίγη ώρα αργότερα, καταγράφοντας ήπιες διακυμάνσεις, βρίσκεται στις 2.284 μονάδες με +0,17%. Μέχρι στιγμής, το υψηλό της ημέρας εντοπίζεται στις 2.287,29 μονάδες και το χαμηλό στις 2.27593 μονάδες.

«Στοίχημα» για τον ΓΔ οι 2.300 μονάδες με τη ζώνη των 2.280 – 2.300 να παραμένει βασικό σημείο ελέγχου της αγοράς. Πάντως, η επαναφορά πάνω από τις 2.300 μονάδες διατηρεί ενεργό το σενάριο κίνησης προς τις 2.330–2.350 μονάδες, ενώ απώλεια των 2.250 μονάδων θα αυξήσει τις πιθανότητες βαθύτερης διόρθωσης και ενίσχυσης της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης «παίζει» στις 5.789,340 μονάδες με οριακά κέρδη στο +0,02%.

Από τις εταιρείες του δείκτη, στα «πράσινα» έχουν ανοίξει οι HelleniQ Energy (+3.66%), Τράπεζα Κύπρου (+0,82%) Σαράντης (+0,27%), ΕΤΕ (+0,7%), ΔΕΗ (+1,73%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,28%). Στον αντίποδα, οι Eurobank (-0.68%), Lamda Dev. (-0,16%), Metlen (-0,76%), Allwyn (-1,22%).

Οι τράπεζες συνεχίζουν να αποτελούν βασικό μοχλό της αγοράς, με το ενδιαφέρον να παραμένει αυξημένο μετά τα αποτελέσματα τριμήνου, τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες εισροές ξένων κεφαλαίων στον κλάδο.

Η μετοχή της ΔΕΗ παραμένει στο επίκεντρο λόγω του ευρύτερου στρατηγικού expansion story του ομίλου, με την αγορά να συνεχίζει να αποτιμά τα σενάρια επέκτασης σε νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και data infrastructure. Ο αυξημένος τζίρος και η μεταβλητότητα διατηρούν τη μετοχή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Όσο για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η αγορά συνεχίζει να αποτιμά θετικά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις και τη βελτίωση του επενδυτικού προφίλ του ομίλου, ενώ παρακολουθείται στενά και το ενδεχόμενο ένταξης στον MSCI Greece. Τεχνικά, διατηρεί ισχυρή τεχνική εικόνα , ενώ όσο κρατά τη ζώνη €41–42 παραμένει ενεργό το σενάριο κίνησης προς €44–45.

Ο όμιλος Βιοχάλκο διατηρεί ισχυρό momentum μετά το πρόσφατο έντονο ράλι, ωστόσο αυξάνονται οι πιθανότητες βραχυπρόθεσμης συσσώρευσης και rotation κινήσεων εντός του κλάδου.

Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί βελτιωμένη τεχνική εικόνα και ανοδική δομή μετά την υπέρβαση των €3,10, με τη συσσώρευση πάνω από τα €3,20 να κρατά ενεργό το σενάριο κίνησης προς τη ζώνη €3,30–3,35.

Η ΕΥΔΑΠ παραμένει σε μεσοπρόθεσμο ανοδικό trend παρά τη βραχυπρόθεσμη κατοχύρωση κερδών, με τη ζώνη €9,70–9,50 να λειτουργεί ως βασική στήριξη και την περιοχή €10,20–10,40 να παραμένει η κύρια αντίσταση για συνέχιση της κίνησης.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η προσοχή στην αυριανή αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, με πιθανές προεξοφλητικές κινήσεις και αυξημένη μεταβλητότητα σε συγκεκριμένα blue chips που συνδέονται με τα σενάρια εισόδου ή αναβάθμισης.`