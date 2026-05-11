BofA: Η κινεζική «βόμβα» έσκασε στην Ευρώπη- Μερίδιο 8% σε δώδεκα μήνες, εργοστάσια σε Ουγγαρία, Τουρκία, Ισπανία

Η άνοδος των τιμών καυσίμων δρα ως καταλύτης του πλεονεκτήματος συνολικού κόστους των κινεζικών BEV, το μερίδιό τους στην Ευρώπη διπλασιάστηκε σε 12 μήνες, και η εντοπιοποίηση παραγωγής μετατρέπεται από επιλογή σε στρατηγική αναγκαιότητα

Σε σημαντική αναπροσαρμογή της στρατηγικής της τοποθέτησης για τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου προχώρησε η Bank of America Securities, με έκθεση 11 Μαΐου 2026 των αναλυτών Horst Schneider, Stephen Benhamou, Ming Hsun Lee και Joey Yang. Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η κινεζική επέλαση στην Ευρώπη δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό κίνδυνο αλλά πραγματικότητα η οποία ήδη αναδιαμορφώνει τη ζήτηση, καθώς το πλεονέκτημα συνολικού κόστους κτήσης (TCO) των ηλεκτρικών οχημάτων ωθεί τους καταναλωτές προς τους κινέζους κατασκευαστές. Με βάση αυτή τη μεταβολή, η Stellantis υποβαθμίζεται σε Underperform από Neutral με νέο τιμή-στόχο €5,5 (από €7,5), η Renault υποχωρεί σε Neutral από Buy με στόχο €33 (από €36), ενώ η Volkswagen παραμένει η μοναδική Buy σύσταση μεταξύ των mass-market παικτών με τιμές-στόχους €99 για τις προνομιούχες και €105 για τις κοινές μετοχές.

Πίνακας 1. Αναπροσαρμογές συστάσεων και τιμών-στόχων από τη BofA

Εταιρεία Παλιά σύσταση Νέα σύσταση Παλιός στόχος (€) Νέος στόχος (€) Stellantis NV Neutral Underperform 7,5 5,5 Renault Buy Neutral 36,0 33,0 Volkswagen (Prefs) Buy Buy — 99,0 Volkswagen (Ords) Buy Buy — 105,0

- BofA Securities, European Automobiles, 11 Μαΐου 2026. Επεξεργασία sofokleous10.gr.

Το πετρελαϊκό σοκ ως καταλύτης

Η αφετηρία της επιχειρηματολογίας είναι ενεργειακή. Το γεωπολιτικό premium στο αργό υποχωρεί καθώς οι ροές στον Στενό του Ορμούζ ομαλοποιούνται, αλλά η BofA Commodity Research διατηρεί την εκτίμηση για μέσο ετήσιο Brent στα 92,5 δολάρια ανά βαρέλι το 2026. Η ευρωπαϊκή αγορά πληρώνει δυσανάλογα: η βενζίνη έχει αυξηθεί κατά 30-40% σε ετήσια βάση σε ΗΠΑ και Κίνα, όμως στην Ευρώπη το ισχυρότερο πλήγμα καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 49 σεντς από την αρχή του έτους, ή +32% στα €2,01 το λίτρο. Η Transport & Environment υπολογίζει ότι σε καθεστώς πετρελαίου άνω των 100 δολαρίων, το πρόσθετο ενεργειακό κόστος βενζινοκίνητου IC έναντι BEV ανέρχεται σε €3,50 ανά 100 χλμ., μεταφράζοντας σε μηνιαία οικονομία €70 για εταιρικά αυτοκίνητα και €16 για ιδιώτες. Ιστορικά η συσχέτιση τιμής καυσίμου και ζήτησης για μικρά, οικονομικά οχήματα είναι σταθερή, από την αραβική εμπορική κρίση της δεκαετίας του 1970 έως το post-Covid σοκ του 2021-22.

Από 4% σε 8% σε δώδεκα μήνες

Τα μεγέθη επέκτασης των κινεζικών OEM στην Ευρώπη είναι εντυπωσιακά. Το παγκόσμιο μερίδιο εκτός Κίνας έφτασε 6,2% τον Μάρτιο του 2026, από 4,3% τον Απρίλιο του 2025. Στην Ευρώπη το μερίδιο διπλασιάστηκε από περίπου 4% σε περίπου 8% μέσα σε ένα έτος, με τους BYD, SAIC/MG, Chery και Leapmotor να μην απευθύνονται πλέον σε premium niches αλλά στα συμπαγή, SUV και family-car τμήματα όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν Renault, Stellantis και Volkswagen. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της S&P Global Mobility που υιοθετεί η BofA, το συνολικό μερίδιο των κινεζικών μαρκών στην Ευρώπη θα φτάσει 14,2% έως το 2027 και 25% έως το 2030, με την πλειονότητα της πρόσθετης παραγωγής να γίνεται τοπικά λόγω των αντισταθμιστικών δασμών.

Η κινεζική προέλαση είναι ακόμη πιο έντονη στα ηλεκτρικά. Στα BEV, το ευρωπαϊκό μερίδιο των κινέζων κατασκευαστών ανέβηκε από 9% σε 13% σε ένα έτος. Πιο κρίσιμη όμως είναι η εικόνα στο C-segment, την κατηγορία με τα υψηλότερα όγκους και τη μεγαλύτερη κερδοφορία: το κινεζικό μερίδιο εδώ θα εκτιναχθεί από 3,8% το 2025 σε 14,1% έως το 2027 σύμφωνα με την S&P, με ταυτόχρονη αύξηση από 17,4% σε 38,3% και στο D-segment. Πρόκειται για άμεση εισβολή στους πιο επικερδείς πυλώνες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Πίνακας 2. Πορεία του μεριδίου κινεζικών μαρκών στην ευρωπαϊκή αγορά

Δείκτης Απρ. 2025 Μάρ. 2026 2027e 2030e Κινέζοι OEM, παγκόσμιο μερίδιο (εκτός Κίνας) 4,3% 6,2% — — Κινέζοι OEM, μερίδιο στην Ευρώπη ≈4% ≈8% 14,2% 25% Κινεζικό μερίδιο BEV στην Ευρώπη 9% 13% — — Κινεζικό μερίδιο C-segment — 3,8% 14,1% — Συνολικό μερίδιο Κινέζων σε ΗΒ (όλες οι κατηγορίες) ≈6% ≈14% — —

- BofA Securities βάσει στοιχείων S&P Global Mobility / SMMT. Επεξεργασία sofokleous10.gr.

Ηνωμένο βασίλειο, η ευρωπαϊκή προκεχωρημένη βάση

Η BofA ξεχωρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο ως πρωτεύουσα πύλη εισόδου. Το συνολικό μερίδιο των κινεζικών μαρκών εκεί έφτασε περίπου το 14% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τους τρεις βασικούς παίκτες να καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα: BYD και Leapmotor κερδίζουν περίπου 90.000 μονάδες τριμηνιαία, μπροστά από την Ιταλία (60.000) και την Ισπανία (40.000). Ο λόγος που η Βρετανία αποτελεί την πιο επικίνδυνη πύλη εισόδου είναι το γεγονός ότι παραμένει εκτός των πρόσθετων αντισταθμιστικών δασμών της ΕΕ που τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2024 — δασμοί 17% για την BYD, 18,8% για τη Geely και 35,3% για τη SAIC ως μη συνεργαζόμενη εταιρεία. Ο συνδυασμός δηλαδή υψηλών τιμών καυσίμου, διαφαινόμενης ανάπτυξης EV/PHEV και ελεύθερης πρόσβασης δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για κινεζικά κέρδη μεριδίου.

Από τις εξαγωγές στην εντοπιοποίηση

Η BofA επιμένει ότι το μοντέλο pure import αρχίζει να αντικαθίσταται από τοπική παραγωγή. Το όφελος είναι τετραπλό: παράκαμψη δασμών, προστασία τιμολογιακής δύναμης, εξασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας και απόκτηση πολιτικού-βιομηχανικού αποτυπώματος στις εθνικές αγορές. Οι ανακοινώσεις πυκνώνουν: η BYD ξεκινά μαζική παραγωγή στην Ουγγαρία (αρχική δυναμικότητα 150.000 μονάδες, με δυνατότητα αύξησης σε 300.000) και στην Τουρκία (150.000 μονάδες), η SAIC/MG οδεύει προς εργοστάσιο 100.000 οχημάτων στην Ισπανία, η Stellantis-Leapmotor μεταφέρει τη συναρμολόγηση του Τ03 από την Πολωνία στη Σαραγόσα, ενώ η Chery συναρμολογεί ήδη οχήματα στη Βαρκελώνη μέσω της Ebro. Παράλληλα, ευρωπαϊκές μονάδες υπό αξιοποίηση τίθενται προς συμφωνίες capacity sharing: η - ανέφερε στις 24 Απριλίου ότι η Stellantis διερευνά πώληση ή κοινοπραξία σε τέσσερα εργοστάσια (Rennes, Madrid, Cassino και ένα τέταρτο σε Ιταλία ή Γερμανία) με Dongfeng, Xpeng και Xiaomi, ενώ η Ford φέρεται να παραχωρεί τη γραμμή Body 3 της Βαλένθια στη Geely. Σύμφωνα με τη BofA, έως το 2030 το 32% του κινεζικού όγκου προς Ευρώπη — περίπου 1,9 εκατ. μονάδες — θα παράγεται εντός ΕΕ, κυρίως μέσω υπαρχουσών υποδομών.

Stellantis: η ανάκαμψη είναι ήδη ενσωματωμένη στην τιμή

Η υποβάθμιση της Stellantis σε Underperform δικαιολογείται με τέσσερα επιχειρήματα. Πρώτον, η οριακή βελτίωση του Α’ τριμήνου του 2026 (AOI margin 1,6%) εξαρτάται από βαρύτερο V8 μείγμα στη Βόρεια Αμερική και όχι από διαρθρωτική στροφή. Δεύτερον, σε Νότια Αμερική και Μέση Ανατολή/Αφρική — περιοχές που μαζί παράγουν 70% του ομαδικού λειτουργικού κέρδους σε μόλις 18% των εσόδων — η αυξανόμενη κινεζική παρουσία διαβρώνει τα margins. Τρίτον, στην Ευρώπη (47% των αποστολών) η Stellantis παρήγαγε στο Α’ τρίμηνο 2026 EBIT μόλις €8 εκατ. σε €14,4 δισ. εσόδων, για margin 0,1%. Τέταρτον, η συνεργασία με τη Leapmotor προσφέρει margin αλλά εγκυμονεί εσωτερική υποκατάσταση. Η BofA προβλέπει AOI margin 2,9% για το 2027 και 3,2% για το 2028, σαφώς κάτω του consensus (3,6%/4,5%). Η ημέρα κεφαλαιαγοράς στις 21 Μαΐου ενδέχεται να φέρει νέους στόχους, αλλά αδύναμη ταμειακή ροή, πιεσμένη ρευστότητα μετά το hybrid bond και υψηλό κόστος αναδιάρθρωσης δημιουργούν αρνητικό συντελεστή κινδύνου.

Renault: η αποτίμηση μένει ελκυστική, οι καταλύτες όχι

Η Renault κατεβαίνει σε Neutral παρά τους κάθε άλλο παρά υψηλούς δείκτες αποτίμησης (περίπου 5x P/E, μερισματική απόδοση 8% για 2026). Η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες στο Α’ τρίμηνο 2026 σε τιμολόγηση και πωλήσεις προς εταίρους Nissan/Mitsubishi, αλλά η μόχλευση κερδών παραμένει αδύναμη λόγω της πίεσης από μεγαλύτερο BEV μείγμα και αυξημένο κόστος πρώτων υλών. Το βασικό πρόβλημα είναι η έκθεση στο ευρωπαϊκό B-segment (45% των ομαδικών πωλήσεων), εκεί ακριβώς όπου επιτίθενται με μεγαλύτερη ένταση οι κινέζοι. Η BofA κόβει τις εκτιμήσεις adjusted operating profit κατά 8% για το 2026 και 14% για το 2027, αναμένοντας margin 4,75% αντί της εταιρικής καθοδήγησης 5,5%. Νέο price objective €33 από €36, που ενσωματώνει και χαμηλότερη αποτίμηση της συμμετοχής 15% στη Nissan.

Volkswagen: η μεγαλύτερη έκθεση, αλλά και το μεγαλύτερο self–help

Παράδοξα, η Volkswagen διατηρεί τη μοναδική σύσταση Buy. Η εξήγηση είναι ότι η αδυναμία της αποτελεί ταυτόχρονα και την ευκαιρία της: με margin Brand Group Core ήδη χαμηλό, υπάρχει σαφής περιθώριο εσωτερικής βελτίωσης μέσω εξορθολογισμού εργατικού δυναμικού, εργοστασίων, R&D, capex, SG&A και κεφαλαίου κίνησης. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποδείχθηκε ισχυρό σε ταμειακή ροή, με αυτόνομη καθαρή ταμειακή θέση €2,6 δισ., ενώ η διοίκηση επανέλαβε την ετήσια καθοδήγηση margin 4-5,5%. Η BofA περιμένει επίσης πιθανή χρηματική εισροή περίπου €1 δισ. το 2026 από στρατηγική κίνηση στη Bugatti/Rimac, καθώς και μερική απελευθέρωση αξίας από κινήσεις γύρω από τις συμμετοχές σε Porsche AG και Traton. Το ρίσκο: η Volkswagen είναι ο πιο εκτεθειμένος ευρωπαϊκός όμιλος στην Ευρώπη (περίπου 80% των εσόδων από Brand Group Core) και ταυτόχρονα παρών στα segments όπου επιτίθενται οι κινέζοι (C, compact SUV, family). Αν διοικητικά πετύχει την αναδιάρθρωση κόστους που ανακοίνωσε για την περίοδο 2028-2030, η αποτίμηση παρέχει σημαντικό περιθώριο ανόδου.

Τι σημαίνει για την ελληνική αγορά

Για την ελληνική αγορά τα συμπεράσματα έχουν τριπλό ενδιαφέρον. Πρώτον, οι έλληνες καταναλωτές θα δουν επιτάχυνση της προσφοράς πιο φθηνών κινεζικών BEV και PHEV: η ανάλυση της BofA δείχνει ότι τα κινεζικά εναλλακτικά οχήματα είναι κατά μέσο όρο 5% φθηνότερα στα BEV και έως 30% φθηνότερα στα PHEV από τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα με συγκρίσιμη αυτονομία. Δεύτερον, η τιμολογιακή πίεση θα οδηγήσει σε αναδιαρθρώσεις στα δίκτυα διανομής, χρηματοδότησης και ενοικίασης, με προφανείς επιπτώσεις και στα δίκτυα leasing. Τρίτον, Έλληνες επενδυτές με θέσεις σε Stellantis (πρώην FCA), Renault ή ευρύτερα ETF ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει να ενσωματώσουν στις εκτιμήσεις τους ότι το consensus αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω. Συνολικά, η ανάλυση της BofA περιγράφει όχι ένα κυκλικό αλλά ένα διαρθρωτικό σοκ προσφοράς: η ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτοκινήτου εισέρχεται σε φάση όπου η τιμολογιακή και τεχνολογική πίεση των κινεζικών OEM, σε συνδυασμό με τις διαρκώς υψηλές τιμές καυσίμων και τη ρυθμιστική στροφή προς CO₂, αναδιατάσσει εκ θεμελίων τη δομή αξίας στον πιο σημαντικό βιομηχανικό κλάδο της ηπείρου.