bofa-και-goldman-sachs-ανατρέπουν-τις-προσδοκίες-για-μείωση-επιτοκίων-από-την-fed

Η BofA και η Goldman Sachs έρχονται να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους για μειώσεις επιτοκίων από την πλευρά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η BofA και η Goldman Sachs έρχονται να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους για μειώσεις επιτοκίων από την πλευρά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, επικαλούμενες τον αυξημένο πληθωρισμό λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας και τα ανθεκτικά στοιχεία που καταγράφει η αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη παγκόσμια ανάλυσή της, η BofA, αναμένει πλέον ότι η Fed θα πατήσει «pause» για το υπόλοιπο του έτους, προχωρώντας σε μειώσεις 25 μονάδων βάσης από το επόμενο έτος, συγκεκριμένα τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2027. Από την πλευρά της η Goldman Sachs προβλέπει μειώσεις τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο του 2027, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της που μιλούσε για μια πρώτη μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο του 2026.

ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων το 2026 βλέπουν οι αναλυτές – Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό

Μια σειρά από παγκόσμιες χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν ήδη αναδιατυπώσει τις προβλέψεις τους για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ το 2026, με αυτές να μοιράζονται σε κάποια χαλάρωση και καθόλου μειώσεις, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει φτάσει ήδη στην 10η εβδομάδα του, έχει ωθήσει τις τιμές ενέργειας υψηλότερα και έχει κάνει επιφυλακτικούς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσον αφορά τους κινδύνους πληθωρισμού, όπως επισημαίνει το Reuters.

Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι η απασχόληση στις ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs έγραψαν ότι «εάν η αγορά εργασίας δεν αποδυναμωθεί επαρκώς φέτος, θα αναμέναμε αντ’ αυτού από την FOMC να προβεί σε δύο τελικές μειώσεις το 2027», σε σημείωμα με ημερομηνία 8 Μαΐου.

Η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 29 Απριλίου σε μια ασυνήθιστα διχασμένη ψηφοφορία 8-4, που όμοιά της είχε να δει η FOMC από το 1992. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο της Fed για 2%.

Οι traders αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο εύρος 3,50% έως 3,75% μέχρι το τέλος του έτους. «Πιστεύουμε ότι ο επερχόμενος πρόεδρος της Fed Γουόρς θα πιέσει για χαμηλότερα επιτόκια, ωστόσο η ροή δεδομένων αποκλείει προς το παρόν περικοπές», ανέφεραν οι αναλυτές της BofA σε σημείωμά την Παρασκευή.

«Ωστόσο, οι περικοπές θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, με τον πληθωρισμό πολύ πιο κοντά στον στόχο» τονίζουν.