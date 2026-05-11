crediabank:-Έπεσαν-οι-υπογραφές-για-εξαγορά-του-70%-της-pantelakis

H CrediaBank εξαγοράζει το 70% της Pantelakis

Σύμβαση μεταβίβασης για το 70% των μετοχών τους στην CrediaBank υπέγραψαν οι μέτοχοι της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή». Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή περιλαμβάνει και δικαίωμα προαιρετική αγοράς και πώλησης για τη μεταβίβαση του υπόλοιπου 30% των μετοχών της εταιρείας τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής καθώς και ένα επί πλέον ποσό εφόσον εκπληρωθούν κάποιοι συμφωνημένοι στόχοι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» ( η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι οι μέτοχοί της υπέγραψαν σύμβαση μεταβίβασης για το 70% των μετοχών τους στην «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία». Η Συναλλαγή περιλαμβάνει και Δικαίωμα Προαιρετικής Αγοράς και Πώλησης (Call and Put Option) για την μεταβίβαση του υπόλοιπου 30% των μετοχών της Εταιρείας, τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και ένα επί πλέον ποσό (Earn Out) εφόσον εκπληρωθούν κάποιοι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί . Στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της «AssetWise Capital Management».

Τα μέρη επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή εντός του τρίτου τριμήνου του 2026 υπό την αίρεση πλήρωσης μίας σειράς προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

H συναλλαγή αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης και εξέλιξης για την Εταιρεία και τους ανθρώπους της, καθώς θα της δώσει πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο ιδιωτών και επιχειρηματικώνπελατών, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης, εξωστρέφειας και δημιουργίας νέων ευκαιριών. Με τη στρατηγική υποστήριξη της «CrediaBank ΑΕ» , η Εταιρεία θα εισέλθει στη νέα εποχή, παραμένοντας πιστή στις αξίες, τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας που την χαρακτηρίζουν και την έχουν καθιερώσει.Ως Νομικός Σύμβουλος των πωλητών μετόχων της Εταιρείας ενήργησε η Δικηγορική Εταιρεία «Παντελάκης και Συνεργάτες»