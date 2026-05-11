elvalhalcor:-Από-26-Ιουνίου-η-καταβολή-μερίσματος-0,11-ευρώ-ανά-μετοχή

Η καταβολή του μερίσματος καθαρού ποσού 0,1045 ευρώ θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου.

Εγκρίθηκε από τη ΓΣ της Elvalhalcor η διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ (μεικτά) ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αποκοπή του δικαιώματος ορίστηκε για τις 22 Ιουνίου 2026 και, συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1(4) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 11ης Μαΐου 2026, το μέρισμα για την εταιρική χρήση 2025 ανέρχεται σε €0,11 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, πλην των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και δεν δικαιούνται μέρισμα. Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι €0,0055 ανά μετοχή και, συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,1045 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έχει εγκρίνει πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών (σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018) και πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018), ενδέχεται το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά την κατωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οπότε θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών/Euronext Athens και, συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. (με πρώην επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), ως ακολούθως:

1) Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και τις σχετικές αποφάσεις της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.

2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος (α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε., και (β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Συμμετέχοντα ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η πληρωμή

του μερίσματος θα πραγματοποιείται (i) μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και (ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ.: 22620 48961, αρμόδιος κ. Δημήτριος Θεοδωρακάτος