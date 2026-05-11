goldman-sachs:-Η-κρίση-στα-καύσιμα-των-αεροσκαφών-μπορεί-να-λυθεί-αλλά-με-ντόμινο-επιπτώσεων-στην-αγορά-ενέργειας

Οι συνέπειες της κατάστασης στη Μέση Ανατολή είναι περισσότερο από εμφανείς στον ενεργειακό τομέα, με τις αεροπορικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις λόγω της εκτίναξης των τιμών καυσίμων.

Οι ενεργειακοί κολοσσοί προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγή κηροζίνης, το καύσιμο δηλαδή που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη καθώς η αγορά έχει «στενέψει» με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αναγκάζονται να μειώνουν τις πτήσεις αλλά και να αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η παραγωγή περισσότερων καυσίμων για αεροσκάφη θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά άλλων προϊόντων όπως το ντίζελ και η νάφθα, προειδοποιεί η Goldman Sachs.

Οι τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες και περιορίζοντας τα αποθέματα καυσίμων, την ώρα μάλιστα που ξεκινάει η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών.

Ενώ η απώλεια της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή ήταν «σημαντική» για την αγορά της Ευρώπης, η Γηραιά Ήπειρος εξακολουθεί να έχει επαρκή στρατηγικά αποθέματα για να αντεπεξέλθει για μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο Τζερόμ Ντόρτμανς της Goldman Sachs μιλώντας στο podcast «The Markets». Και τα διυλιστήρια μπορούν να αυξήσουν τις αποδόσεις καυσίμων ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές και την περιορισμένη προσφορά.

Ωστόσο, ο Ντόρτμανς προειδοποίησε ότι η παραγωγή περισσότερων καυσίμων για αεροσκάφη δεν είναι απλή υπόθεση. Τα διυλιστήρια μπορούν να προσαρμόσουν το μείγμα καυσίμων που παράγουν, αλλά η αύξηση της παραγωγής ενός καυσίμου μπορεί να περιορίσει την προσφορά άλλων καυσίμων που παράγονται από το ίδιο βαρέλι αργού πετρελαίου.

«Λύνοντας το πρόβλημα με την αεροπορική βιομηχανία, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα και άλλα σημεία στραγγαλισμού εντός του συστήματος διυλιστηρίου», πρόσθεσε.

Αυτό σημαίνει ότι οι ευρύτερες αγορές διυλισμένων προϊόντων θα μπορούσαν να παραμείνουν σφιχτές ακόμη και αν σταθεροποιηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου, διατηρώντας υψηλές τις τιμές αυτό το καλοκαίρι για καύσιμα όπως το ντίζελ και άλλα προϊόντα που είναι αποτέλεσμα διύλισης, όπως η νάφθα, εξήγησε.

Τα σχόλια του Ντόρτμανς έρχονται καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν άνοδο μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Από την πλευρά της η Τεχεράνη έκανε λόγο για «λογικές και γενναιόδωρες» προτάσεις προς τις ΗΠΑ, τις οποίες κατηγορεί για «παράλογες απαιτήσεις».

Διαβάστε ακόμα:

→ Morgan Stanley: «Μάχη με τον χρόνο» στο πετρέλαιο λόγω Ορμούζ – Το σενάριο για μπρεντ στα 150 δολάρια ανά βαρέλι

→ Γιατί η ΕΕ ελπίζει σε βοήθεια από τις ΗΠΑ για να μην ακυρωθούν χιλιάδες πτήσεις το καλοκαίρι