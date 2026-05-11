h-ee-επαναφέρει-πλήρως-τη-Συμφωνία-Συνεργασίας-με-Συρία

Η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Συρίας, η οποία συνήφθη το 1977, παρέχει το πλαίσιο για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των μερών.

Σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Συρίας αποτελεί η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ να επαναφέρει πλήρως τη εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας ΕΕ-Συρίας και να τερματίσει τη μερική αναστολή της που ίσχυε από το 2011.

Η λήξη της αναστολής συνάδει με την ευρύτερη πολιτική της ΕΕ για την υποστήριξη μιας ειρηνικής και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης στη Συρία και τη διευκόλυνση της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Η απόφαση στέλνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για τη δέσμευση της ΕΕ να συνεργαστεί εκ νέου με τη Συρία και να στηρίξει την οικονομική της ανάκαμψη.

Η μερική αναστολή της συμφωνίας, που εισήχθη το 2011 στόχευε συγκεκριμένες διατάξεις της που σχετίζονταν με το εμπόριο, ως απάντηση σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Κάλυπτε περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων συριακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, των προϊόντων πετρελαίου, του χρυσού, των πολύτιμων μετάλλων και των διαμαντιών. Το εμπόριο ΕΕ-Συρίας, το οποίο έφτανε περίπου τα 7,18 δισ. ευρώ το 2010, μετά την αναστολή της συμφωνίας συρρικνώθηκε σε λιγότερο από 370 εκατομμύρια ευρώ.

Από το 2024, οι σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του καθεστώτος ‘Ασαντ, οδήγησαν την ΕΕ να ανανεώσει τις σχέσεις της με τη Συρία. Το 2025, το Συμβούλιο ήρε τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Συρίας, με εξαίρεση εκείνες που διατηρούνταν για λόγους ασφαλείας, και επανέλαβε την υποστήριξή του για μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επανένταξη της χώρας στο διεθνές οικονομικό σύστημα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συναντήθηκαν σήμερα με τον Σύρο ομόλογό τους, Άσαντ αλ-Σαϊμπανί, στις Βρυξέλλες για τον πρώτο διάλογο υψηλού επιπέδου, μετά την πτώση του Άσαντ πριν από ενάμιση χρόνο.

