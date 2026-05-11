wall-σε-τεντωμένο-σχοινί:-Οριακές-διακυμάνσεις-για-τους-δείκτες-μετά-τη-νέα-άνοδο-του-πετρελαίου

Ο S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος τη Δευτέρα 11/5, μετά τη θετική εβδομάδα που προηγήθηκε στη Wall Street, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς κινείται κοντά στα επίπεδα ισορροπίας ενισχυμένος ελαφρά κατά 0,09% στις 7.405,77 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται οριακά αρνητικά κατά 0,09% και τις 26.229,193 μονάδες. Και οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει νωρίτερα στη συνεδρίαση νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά. Τέλος, ο Dow Jones σημειώνει μικρή άνοδο ο,17% στις 49.694,50 μονάδες.

Το Ιράν απέστειλε νέα πρόταση στους Αμερικανούς διαπραγματευτές, η οποία επικεντρώνεται στον τερματισμό της πολύμηνης σύγκρουσης. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, η αντιπρόταση δίνει έμφαση στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και στην άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

Σε απάντηση, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι δεν αποδέχεται την ιρανική πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, τα συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 1%, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2%, πάνω από τα 103 δολάρια.

Παρά την αβεβαιότητα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν ανθεκτικές.

Ο Ρικ Ρίντερ, επικεφαλής επενδύσεων παγκόσμιου σταθερού εισοδήματος στη BlackRock, σημείωσε ότι η οικονομία ενδέχεται να επιβραδυνθεί σε κάποιο βαθμό λόγω του πολέμου με το Ιράν και του ενεργειακού σοκ που ακολούθησε. Ωστόσο, υποστήριξε ότι υπάρχουν ισχυροί διαρθρωτικοί παράγοντες που μπορούν να στηρίξουν την αμερικανική οικονομία περισσότερο απ’ όσο αναμένουν πολλοί επενδυτές.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από μία ισχυρή εβδομάδα για τη Wall Street, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να ενισχύονται περισσότερο από 2% και 4% αντίστοιχα. Και οι δύο δείκτες συμπλήρωσαν έξι συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, κάτι που είχε να συμβεί από το 2024. Ο Dow Jones έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,2%, σημειώνοντας κέρδη στις πέντε από τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Οι αγορές είχαν κινηθεί ανοδικά και την Παρασκευή, μετά τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν δημιουργία 115.000 νέων θέσεων εργασίας τον Απρίλιο, έναντι εκτιμήσεων για 55.000 θέσεις από οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.