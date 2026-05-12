Άγγιξε-ρεκόρ-η-τιμή-του-μοσχαρίσιου-κρέατος-στις-ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να συγκρατήσει τις τιμές εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, αν και τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού αναμένεται να διατηρήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σε νέο ρεκόρ ανέβηκαν οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος στις ΗΠΑ, προσθέτοντας επιπλέον βάρος στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να «τιθασεύσει» τον πληθωρισμό.

Η μέση τιμή κιμά μοσχαρίσιου κρέατος τον Απρίλιο ξεπέρασε τα 7 δολάρια ανά λίβρα (13,1 ευρώ το κιλό), ενώ οι τιμές της βόειας μπριζόλας διαμορφώθηκαν πάνω από τα 13 δολάρια ανά λίβρα (24,3 ευρώ το κιλό), σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ αναμενόταν να υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα με στόχο τη μείωση των δασμών του μοσχαρίσιου κρέατος όπως είχε μεταδώσει το -. Ωστόσο, τα διατάγματα, εκ των οποίων το ένα θα αναστείλει προσωρινά τους δασμούς ώστε να επιτραπούν περισσότερες εισαγωγές, καθυστέρησαν καθώς η κυβέρνηση οριστικοποιεί τις λεπτομέρειες, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η καθυστέρηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κτηνοτρόφους και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου.

Οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος αυξάνονται παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εισήγαγαν 600.000 τόνους κρέατος το α’ τρίμηνο του 2026, με αύξηση 16% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας. Οι εισαγωγές αναμένεται να φτάσουν ρεκόρ φέτος προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση που παραμένει ανθεκτική σε μία εποχή που τα κοπάδια της χώρας βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 75 ετών.

Ο Τραμπ έχει ήδη αυξήσει την ποσότητα μοσχαρίσιου κρέατος που επιτρέπεται να εξάγει η Αργεντινή προς τις ΗΠΑ, ενώ και άλλες χώρες, όπως η Βραζιλία και η Αυστραλία, ενδέχεται επίσης να ωφεληθούν από τα εκτελεστικά διατάγματα.

Οι ξένες εισαγωγές πιθανότατα θα μετρίαζαν τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, ωστόσο δεν αποτελούν άμεση λύση, καθώς συχνά αφορούν άπαχα υπολείμματα κρέατος που αναμειγνύονται με πιο λιπαρά αμερικανικά προϊόντα για την παραγωγή κιμά. Αυτό σημαίνει ότι η αποκλιμάκωση των τιμών εξακολουθεί να εξαρτάται από την αύξηση της εγχώριας προσφοράς ζώντων βοοειδών.

Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλαν οι ντομάτες και ο καφές. Οι τιμές της φρέσκιας ντομάτας σημείωσαν επίσης ρεκόρ, ενώ έχουν παρουσιάσει συνολικά αύξηση σχεδόν 40% σε ετήσια βάση, την μεγαλύτερη από το 2004. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στη μείωση των αποστολών από το Μεξικό, τον μεγαλύτερο προμηθευτή των ΗΠΑ, μετά την επιβολή δασμών στις ντομάτες. Οι εισαγωγές ντομάτας από το Μεξικό το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκαν περίπου κατά 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το USDA.

Η τιμή του καφέ κατέγραψε επίσης νέο ιστορικό υψηλό, με την αγορά να έχει δεχτεί ισχυρές αναταράξεις τα τελευταία χρόνια, αρχικά λόγω των καιρικών συνθηκών και σε δεύτερο επίπεδο από τους δασμούς του Τραμπ.