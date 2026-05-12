«Ένιωσα-κάψιμο-σε-όλο-μου-το-σώμα»:-Γυναίκα-στις-ΗΠΑ-έπιασε-ένα-πράσινο-σκαθάρι-τίγρης-και-κατέρρευσε-από-αλλεργικό-σοκ

Μια απλή οικογενειακή εκδρομή σε κρατικό πάρκο του Μέιν στις ΗΠΑ μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια 44χρονη γυναίκα, η οποία λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της έπειτα από επαφή με ένα εντυπωσιακό πράσινο σκαθάρι.

Η Αντουανέτ Γουέμπ βρισκόταν στο πάρκο Fort Knox μαζί με τα 9χρονα δίδυμα παιδιά της, όταν παρατήρησε το έντομο και αποφάσισε να το σηκώσει.

Μιλώντας στο WABI 5 News, περιέγραψε τη στιγμή που ξεκίνησαν τα πρώτα συμπτώματα: «Ήταν το πιο όμορφο πράσινο σκαθάρι που έχω δει ποτέ. Το σήκωσα και είπα από μέσα μου πόσο όμορφο είναι. Αμέσως μετά, μέσα σε δευτερόλεπτα ένιωσα κάψιμο σε όλο μου το σώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

H κατάσταση επιδεινώθηκε σχεδόν αμέσως. Η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης και έτρεξε προς το κατάστημα του πάρκου αναζητώντας βοήθεια. Ωστόσο, κατέρρευσε λίγο πριν φτάσει.

«Όλα συνέβησαν στη βάση του λόφου. Κατάφερα να φτάσω μέχρι πάνω και μετά… αυτό ήταν. Δεν θυμάμαι τίποτε άλλο», δήλωσε στο τοπικό μέσο.

Πρώτος έσπευσε να τη βοηθήσει ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού «Friends of Fort Knox», Ντιν Μάρτιν, πρώην διασώστης του αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 44χρονη είχε ήδη σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή.

«Τα χείλη της είχαν γίνει μπλε. Έχανε τις αισθήσεις της επειδή οι αεραγωγοί της είχαν κλείσει», ανέφερε.

Η 44χρονη παρουσίασε έντονα εξανθήματα, συριγμό και αναπνευστική δυσχέρεια, ενώ λιποθύμησε τρεις φορές μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Οι παρευρισκόμενοι της χορήγησαν αντιισταμινικό φάρμακο, το οποίο, όπως εκτιμά και η ίδια, της έδωσε πολύτιμο χρόνο μέχρι τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της έκαναν τέσσερις ενέσεις επινεφρίνης.

Το «ακίνδυνο» σκαθάρι και η σπάνια αντίδραση

Σύμφωνα με την New York Post, το έντομο αναγνωρίστηκε ως το «σκαθάρι τίγρης», γνωστό και ως «πράσινο σκαθάρι της τίγρης με έξι κηλίδες» που θεωρείται μη δηλητηριώδες. Ωστόσο, στην περίπτωσή της 44χρονης γυναίκας στο Μέιν προκάλεσε μια εξαιρετικά σπάνια αλλεργική αντίδραση.

Μόλις μία ημέρα μετά το περιστατικό, η γυναίκα επέστρεψε στο πάρκο μαζί με τα παιδιά της για να ευχαριστήσει προσωπικά τον άνθρωπο που της έσωσε τη ζωή. «Έκλαιγα ασταμάτητα. Εξαιτίας σου, τα παιδιά μου έχουν ακόμη τη μητέρα τους σήμερα», του είπε συγκινημένη.