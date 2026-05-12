Αυξήσεις-μισθών-σχεδιάζει-εντός-του-έτους-το-72%-των-επιχειρήσεων

Tο 52% των επιχειρήσεων θεωρεί το συνολικό κόστος απασχόλησης τη μεγαλύτερη επιχειρηματική πρόκληση για το 2026. Tο 72% σχεδιάζει αυξήσεις αποδοχών μέσα στο έτος.

Tο 52% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεωρεί το συνολικό κόστος απασχόλησης τη μεγαλύτερη επιχειρηματική πρόκληση για το 2026, ενώ το 72% σχεδιάζει αυξήσεις αποδοχών μέσα στο έτος, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα HR Trends 2026 της Randstad, στην οποία αποτυπώνονται οι βασικές προκλήσεις και στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζουν τις πρακτικές στελέχωσης, ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Η φετινή έρευνα διεξήχθη από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, με τη συμμετοχή 861 εταιρειών, ελληνικών και πολυεθνικών, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τα σχετικά ευρήματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο ειδικό webinar, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 11:00π.μ., με ομιλήτριες τη Λήδα Σγουράκη, Director, Professionals & Enterprise HR Services, Randstad Ελλάδας, και τη Νάγια Αντωνίου, Risesmart Lead, Randstad Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι πιο περιζήτητες δεξιότητες της επόμενης τριετίας, η επίδραση του ΑΙ στις στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού, οι κορυφαίοι ρόλοι και τα πλάνα προσλήψεων για το 2026, τα εμπόδια στη στελέχωση, οι νέες τεχνολογίες και επενδύσεις, καθώς και οι πρακτικές προσέλκυσης ταλέντων.

Kόστος και παραγωγικότητα στην κορυφή των προκλήσεων για το 2026

Παρά την αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς, με το 64% των επιχειρήσεων να αναμένει αύξηση πωλήσεων εντός του 2026, οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν την ιδιαίτερα απαιτητική πραγματικότητα του κόστους λειτουργίας τους. Για το 52% των επιχειρήσεων, το συνολικό κόστος απασχόλησης είναι η σημαντικότερη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το τρέχον έτος, τη στιγμή που το 43% προσδιορίζει τη διασφάλιση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών του διαδικασιών, ως το βασικό ζητούμενο σήμερα. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την ανάγκη των επιχειρήσεων να ισορροπήσουν μεταξύ ανάπτυξης και αποδοτικότητας, αναζητώντας νέους τρόπους ενίσχυσης της παραγωγικότητας χωρίς όμως μια δυσανάλογη αύξηση του λειτουργικού τους κόστους.

Tι δυσκολεύει περισσότερο τις επιχειρήσεις στη στελέχωση

Οι εργοδότες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων, με βασικά εμπόδια τις υψηλές μισθολογικές προσδοκίες των υποψηφίων, την περιορισμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης, όπου οι ανάγκες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται ταχύτερα από τη διαθεσιμότητα κατάλληλων επαγγελματιών.

Oι πιο περιζήτητες ήπιες δεξιότητες

Οι επιχειρήσεις στρέφονται πλέον σε δεξιότητες που συνδέονται με την τεχνολογική εξειδίκευση, την προσαρμοστικότητα, την ανάλυση δεδομένων, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεχή μάθηση. Παράλληλα, ενισχύεται η υιοθέτηση του skills-based hiring, δηλαδή της αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση τις δεξιότητες και όχι αποκλειστικά τον τίτλο σπουδών ή την προηγούμενη θέση εργασίας. Η μετατόπιση αυτή αποτυπώνει την ανάγκη των οργανισμών να ανταποκριθούν ταχύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Eπένδυση σε αποδοχές και upskilling για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Για να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους ως εργοδότες και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στελέχωσης, οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε δύο βασικούς τομείς: στις οικονομικές αποδοχές και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το 72% των επιχειρήσεων σχεδιάζει αυξήσεις αποδοχών, ενώ καμία εταιρεία δεν δηλώνει πρόθεση μείωσης μισθών για το 2026. Οι αυξήσεις κινούνται κυρίως σε ελεγχόμενα επίπεδα, αντανακλώντας την προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Η παροχή εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη στρατηγική για τη διατήρηση αλλά και την προσέλκυση ταλέντων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ενέργειες και προγράμματα που συνδέονται με την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων τους, σε μη μισθολογικές παροχές και στη συνολική αναβάθμιση της εργασιακής εμπειρίας, υιοθετώντας πιο ολιστικές στρατηγικές προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων.

Oι τομείς με τη μεγαλύτερη δυσκολία στελέχωσης

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες προσλήψεων εντοπίζονται στους τομείς engineering (78%), IT/technology (74%) και production (66%). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι πρώτοι τομείς συγκαταλέγονται και μεταξύ εκείνων με τις υψηλότερες προθέσεις προσλήψεων για το 2026, γεγονός που εντείνει περαιτέρω τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων για εξειδικευμένο ταλέντο.

Οι επιχειρήσεις καταγράφουν αυξημένη ανάγκη για επαγγελματίες σε τμήματα, όπως αυτών των πωλήσεων, όπως μηχανικών, IT/technology, οικονομικών, παραγωγής και operations.

Eλκυστικότητα επιχειρήσεων και παροχές

Οι εργαζόμενοι αξιολογούν πλέον συνολικά την εργασιακή εμπειρία και όχι αποκλειστικά το ύψος του μισθού. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις επενδύουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, πρωτοβουλίες για την υγεία και την ευεξία, ιδιωτική ασφάλιση, πρόσθετες οικονομικές παροχές και πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας. Οι παροχές ευεξίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων αναδεικνύονται πλέον σε βασικό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων.

H κινητικότητα εργαζομένων παραμένει αυξημένη

Η αναζήτηση καλύτερων αποδοχών και συνθηκών εργασίας συνεχίζει να αποτελεί τον βασικότερο λόγο αποχώρησης εργαζομένων, καθώς το 58% αποχωρεί έπειτα από πιο ελκυστική πρόταση άλλου εργοδότη. Παράλληλα, το 37% επιλέγει να αποχωρήσει αναζητώντας καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Παρά τη διατηρούμενη κινητικότητα, τα επίπεδα αποχωρήσεων παραμένουν σε ελεγχόμενα πλαίσια, με το 75% των επιχειρήσεων να αναφέρει ότι το 2025 διατηρήθηκαν κάτω από το 16%.

H στάση των επιχειρήσεων απέναντι στο AI ωριμάζει

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με την έρευνα της Randstad, το 41% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ήδη υποστηρίζει ενεργά τη χρήση AI και σχεδιάζει να επεκτείνει την αξιοποίησή της, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 27% του 2025.

Παράλληλα, το 34% εμφανίζεται θετικό απέναντι στη χρήση AI, αλλά περιορίζει την εφαρμογή της σε επιλεγμένους τομείς, ενώ μόλις το 5% δηλώνει ότι δεν προβλέπει αξιοποίηση της τεχνολογίας στο μέλλον.

Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσει κυρίως ως εργαλείο επιτάχυνσης διαδικασιών, αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων εργασιών και ενίσχυσης της παραγωγικότητας, χωρίς να αναμένεται μαζική αντικατάσταση θέσεων εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Oι επιχειρήσεις εισέρχονται σε νέα εποχή στρατηγικού HR σχεδιασμού

Τα ευρήματα της HR Trends 2026 επιβεβαιώνουν ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα περίοδο στρατηγικού μετασχηματισμού, όπου το αυξημένο κόστος, η έλλειψη ταλέντων και η τεχνολογία λειτουργούν ως αλληλένδετοι παράγοντες διαμόρφωσης των επιχειρησιακών αποφάσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να επενδύσουν αποτελεσματικά στους ανθρώπους τους, να αξιοποιήσουν την τεχνολογία με στρατηγικό τρόπο και να προσαρμόσουν ευέλικτα τα μοντέλα λειτουργίας τους, θα είναι εκείνοι που θα αποκτήσουν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας, πατώντας εδώ