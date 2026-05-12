«Βουτιά»-στις-ευρωαγορές-εν-μέσω-φόβων-για-«κατάρρευση»-της-εκεχειρίας-ΗΠΑ-Ιράν

Οι ευρωαγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος την Τρίτη (12/5), καθώς οι προοπτικές για μια γρήγορη επίλυση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνονται να απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,05%, με όλους τους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σταθερά σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,80% στις 24,165.75 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE υποχωρεί 0,72% στις 10,196.27 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο γαλλικός CAC χάνει 0,59% στις 8,008.66 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX σημειώνει πτώση 0,75% στις 17,721.73 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημειώνει απώλειες 1,18% στις 49,075.50 μονάδες.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, η αισιοδοξία για μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δέχθηκε ισχυρό πλήγμα αργά τη Δευτέρα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εν εξελίξει εκεχειρία βρίσκεται «σε οριακή κατάσταση επιβίωσης», αφού η Τεχεράνη απέστειλε μια «απαράδεκτη» αντιπρόταση στην Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Η κατάσταση της εκεχειρίας, που διαρκεί εδώ και έναν μήνα, είναι «απίστευτα εύθραυστη», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Την ίδια στιγμή, μια εντεινόμενη πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αγορών την Τρίτη, καθώς περισσότεροι από 70 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος έχουν πλέον καλέσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί ή να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την πολύ κακή επίδοση του κυβερνώντος κόμματος στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Ο πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη για τα απογοητευτικά εκλογικά αποτελέσματα και παραδέχθηκε τη Δευτέρα ότι υπάρχουν «αμφισβητίες» στο εσωτερικό του κόμματος. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε να «αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τις μεγάλες προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η χώρα, όμως η ομιλία του δεν κατάφερε να πείσει τα κομματικά στελέχη, καθώς αρκετοί συνεργάτες υπουργών παραιτήθηκαν τη Δευτέρα.

Σε αυτό το φόντο, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, συνέχισαν την άνοδό τους το πρωί της Τρίτης. Η απόδοση του βασικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε σχεδόν κατά 10 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 5,099%.

Παράλληλα, η βρετανική λίρα υποχώρησε κατά 0,5% έναντι του αμερικανικού δολαρίου και έχασε 0,3% έναντι του ευρώ. Οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών δέχθηκαν επίσης ισχυρές πιέσεις, με τη NatWest να υποχωρεί κατά 4,6%, τη Lloyds κατά 4,1% και τη Barclays κατά 4%, οδηγώντας τις απώλειες στον FTSE 100.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο παραμένουν και τα εταιρικά αποτελέσματα, με τις Siemens Energy, Munich Re και Imperial Brands να ενημερώνουν τους μετόχους τους για τα οικονομικά τους αποτελέσματα την Τρίτη.