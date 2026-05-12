Γάλλος-κεντροαριστερός-βουλευτής-και-υποψήφιος-πρόεδρος-είχε-οδηγίες-να…-αποφεύγει-τους-φτωχούς-ψηφοφόρους

Πλήγμα για την εικόνα του Γάλλου ευρωβουλευτή και υποψηφίου για την προεδρία Ραφαέλ Γκλουκσμάν είναι η διαρροή εσωτερικού εγγράφου της προεκλογικής του εκστρατείας που συνιστούσε τον περιορισμό των προσπαθειών προσέλκυσης ψηφοφόρων της εργατικής τάξης.

Το εμπιστευτικό σημείωμα, όπως αναφέρει το Politico, στοχεύει στον εντοπισμό πιθανών εκλογικών κοινών για τον Γκλουκσμάν ενόψει της πιθανής υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές του 2027 για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν.

Τα συμπεράσματα του εγγράφου, συνεχίζει το Politico, πιθανόν να ενισχύσουν την εικόνα του Γκλουκσμάν ως μέλους της υψηλής κοινωνίας (είναι σύντροφος μιας από τις πιο διάσημες δημοσιογράφους της Γαλλίας και γιος διακεκριμένου φιλόσοφου) που έχει χάσει την επαφή με τη μεσαία τάξη.

Για την ώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον 46χρονο ευρωβουλευτή σε απόσταση αναπνοής από την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τους ακροδεξιούς υποψηφίους Μαρίν Λε Πεν και Τζόρνταν Μπαρντέλα. Θεωρείται μετριοπαθής σοσιαλδημοκράτης που διαφωνεί με τους αριστερούς ομολόγους του σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά είναι σθεναρά φιλοευρωπαϊκός.

Το σημείωμα αναφέρει ότι οι ψηφοφόροι που είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν τον Γκλουκσμάν είναι εύποροι, υπάλληλοι άνω των 50 ετών ή συνταξιούχοι που ταυτίζονται με το Σοσιαλιστικό Κόμμα ή κλίνουν προς τα αριστερά του κέντρου.

Το έγγραφο συμβουλεύει να αποφεύγονται «προς το παρόν» οι ψηφοφόροι ηλικίας 18 έως 25 ετών, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι θεωρούνται «πιο δύσκολο να κινητοποιηθούν».

Συνιστά επίσης να μην καταβάλει υπερβολική προσπάθεια για την προσέλκυση ψηφοφόρων από φτωχότερα, πολυπολιτισμικά προάστια γύρω από μεγάλες γαλλικές πόλεις με ισχυρούς πληθυσμούς μεταναστών, οι οποίοι είναι πιθανό να υποστηρίξουν τον ηγέτη της ακροαριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Η καμπάνια του Γκλουκσμάν υποβάθμισε τη σημασία του εγγράφου και τόνισε ότι επρόκειτο απλώς για ένα «έγγραφο εργασίας». Ο στρατηγικός σύμβουλος της εκστρατείας, Ματιέ Λεφέβρ-Μαρτόν, ο οποίος συνέταξε το σημείωμα, δήλωσε ότι ο ίδιος ο Γκλουκσμάν απέρριψε τα συμπεράσματα σχετικά με τους ψηφοφόρους που πρέπει να αποφεύγονται, τονίζοντας τη σημασία του να «μιλάμε σε όλους», μεταξύ τους και «εκείνων που δεν ψηφίζουν την αριστερά».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Γκλουκσμάν και ο Μελανσόν είναι επί του παρόντος οι ισχυρότεροι υποψήφιοι από την πλευρά της Αριστεράς, αν και πολλά μπορούν να αλλάξουν από τώρα μέχρι τις εκλογές την επόμενη άνοιξη.

Ο Γκλουκσμάν αναμένεται να προσπαθήσει να κερδίσει τη μετριοπαθή Αριστερά και να αποσπάσει κεντρώους ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί από τη θητεία του Μακρόν, ενώ ο Μελανσόν πιστεύει ότι το αμετανόητα ριζοσπαστικό μήνυμά του θα οδηγήσει στους κάλπες τους ψηφοφόρους με χαμηλή προδιάθεση ψήφου, ειδικά τους νέους και όσους ζουν σε αστικές εργατικές γειτονιές.