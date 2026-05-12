Γεραπετρίτης:-Η-Ελλάδα-επισπεύδει-την-ένταξη-των-Δυτικών-Βαλκανίων-στην-Ευρωπαϊκή-Ένωση

Στη σημασία της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούνται στην Μπρατισλάβα με την «Ομάδα Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων».

Όπως σημείωσε, το ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ψηλά στην ατζέντα τόσο της Ευρώπης όσο και της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι το θέμα συζητήθηκε και στο πρόσφατο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την ενταξιακή διαδικασία «ζωτικής σημασίας» τόσο για τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων όσο και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια Ευρώπη «μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πιο ανθεκτική».

Όπως ανέφερε, τα Δυτικά Βαλκάνια κουβαλούν «μια δύσκολη ιστορία εθνικισμών, πολέμων και συρράξεων», τονίζοντας πως είναι κρίσιμο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, πάντοτε όμως με βάση τα κριτήρια που θέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τη διαδικασία αυτή, στο πλαίσιο βέβαια των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου, απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

FM George Gerapetritis at the "Friends of the Western Balkans" Ministerial Meeting – Family photo@SlovakiaMFA

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, επισημαίνοντας ότι «είναι η χώρα, η οποία επισπεύδει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων», ενώ αναφέρθηκε και στη Διακήρυξη των Δελφών που έχει ήδη υπογραφεί.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα, ως η παλαιότερη χώρα της περιοχής που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως άμεσος γείτονας των Δυτικών Βαλκανίων, θεωρεί καθοριστικής σημασίας την ενεργή συμμετοχή της στη σχετική συζήτηση.

«Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό η Ελλάδα να είναι παρούσα στη συζήτηση αυτή. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», ανέφερε.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανακοίνωσε ακόμη ότι η Ελλάδα θα αναλάβει το επόμενο διάστημα σειρά πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της προενταξιακής διαδικασίας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επισκέψεις του ίδιου στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και τη φιλοξενία στην Ελλάδα της επόμενης συνάντησης των «Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων».

Τέλος, χαρακτήρισε τους επόμενους μήνες «εξαιρετικά κρίσιμους», ιδιαίτερα ενόψει της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τότε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην ενταξιακή διαδικασία και, μετά από 13 χρόνια, να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη του πρώτου κράτους-μέλους από τα Δυτικά Βαλκάνια.

