Γεωργιάδης:-Αποκάλυψε-φωτογραφία-στην-οποία-βασίστηκε-η-«πειραγμένη»-που-τον-έδειχνε-με-άγνωστη-γυναίκα

Με ανάρτησή του την Τρίτη στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται πως βασίστηκε η «πειραγμένη» που τον έδειχνε σε υποτιθέμενες περιπτύξεις με άγνωστη γυναίκα.

«Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο» επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης. Η φωτογραφία φαίνεται να προέρχεται από σερβοκροατική ταμπλόιντ εφημερίδα.

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος “Το Παρασκήνιο” αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας.

Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο… pic.twitter.com/mVyfCZevgs — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.