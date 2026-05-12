ΔΕΗ: Ισχυρά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €0,7 δισ. 

Επενδύσεις €0,5 δισ. με 82% αυτών σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και διανομή

Εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ στα 7,2GW με επιπλέον 6,7GW έργα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή

56% συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ

Μείωση της έντασης εκπομπών CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή σε 0,35 τόνους CO₂/MWh το α΄ τρίμηνο 2026 από 0,55 CO₂/MWh πέρυσι

Διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης, παρά τις σημαντικές επενδύσεις, με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 3,0x

Επιβεβαίωση των προοπτικών για το 2026 με εκτίμηση για προσαρμοσμένο EBITDA στα €2,4 δισ.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Βασικά γεγονότα του α΄ τριμήνου 2026

Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το α’ τρίμηνο του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA στα €0,7 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας στα €0,2 δισ., θέτοντας ισχυρές βάσεις για τη συνέχεια του έτους. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας αντανακλά την αυξανόμενη συνεισφορά των σημαντικών επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ θετικά συνέβαλαν και οι ευνοϊκές υδρολογικές και ανεμολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το α’ τρίμηνο του 2026.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €0,5 δισ., εκ των οποίων το 82% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής σε συνέχεια της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πλάνου του Ομίλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του α’ τριμήνου 2026, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Περαιτέρω αύξηση αναμένεται στα επόμενα τρίμηνα, με έργα συνολικής ισχύος 6,7 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία (υποβολή προσφορών).

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €0,7δισ. από €0,5 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,2 δισ. από €0,1 δισ.

Ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,0x, παρά το σημαντικό ύψος των επενδύσεων, παραμένοντας σαφώς κάτω από το όριο του 3,5x που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €6,9 δισ. στις 31.03.2026.

Προοπτικές για το 2026

Επιβεβαίωση των στόχων για προσαρμοσμένο EBITDA στα €2,4 δισ. και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα €0,7 δισ., και διανομή μερίσματος ύψους €0,80/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε δυναμικά το 2026, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και συνεχή πρόοδο σε όλους τους πυλώνες της στρατηγικής μας. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αναδεικνύουν τη δυναμική του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας στη διανομή και τα οφέλη της συνεχιζόμενης μετάβασής μας προς ένα καθαρότερο και πιο ευέλικτο χαρτοφυλάκιο παραγωγής.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια το επενδυτικό μας πλάνο, δίνοντας έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής. Με 6,7 GW έργων ΑΠΕ ήδη υπό κατασκευή ή έτοιμων προς κατασκευή, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη των στόχων μας για το 2030.

Παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη των οικονομικών μας στόχων για το 2026. Όραμά μας είναι η ΔΕΗ να ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στην Κεντρική-Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας για να γίνουμε πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας για ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους μετόχους μας.»

Περαιτέρω ανάλυση ανά επιχειρηματική δραστηριότητα

Εμπορία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη το α΄ τρίμηνο 2026 (- 0,6% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2025), ενώ στη Ρουμανία καταγράφηκε αύξηση κατά 1,2%, κυρίως λόγω των ψυχρότερων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα.

Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε στο 50%. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το μέσο μερίδιο διαμορφώθηκε στο 49% το Μάρτιο του 2026 (από 50% τον Μάρτιο του 2025). Ανά κατηγορία τάσης, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 16% στην Υψηλή Τάση (από 23%), σε 33% στη Μέση Τάση (από 37%) και σε 62% στη Χαμηλή Τάση (από 62%).

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στο 15% από 16% το α΄ τρίμηνο 2025.

Παραγωγή

Η παραγωγή από ΑΠΕ κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 141% το α’ τρίμηνο 2026 και διαμορφώθηκε στις 3,6 TWh (από 1,5 TWh το α’ τρίμηνο 2025). Η άνοδος αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενισχυμένη συνεισφορά των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων η οποία αυξήθηκε κατά 282% ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων. Επιπλέον, η αιολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 30% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, χάρη στις ευνοϊκότερες αιολικές συνθήκες, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά σημείωσε επίσης αύξηση κατά 23%, υποστηριζόμενη από την προσθήκη νέας ισχύος και παρά το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη ηλιοφάνεια και τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στην περιοχή της Ρουμανίας. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ ανήλθε στο 56% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του καθαρού ενεργειακού της μείγματος.

Σημαντική μείωση καταγράφηκε στην θερμική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε στις 1,6TWh (από 2,3 TWh το α’ τρίμηνο 2025), η λιγνιτική παραγωγή στις 0,9TWh (από 1,1 TWh το α’ τρίμηνο 2025) σε συνέχεια της απολιγνιτοποίησης και η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες στις 0,4TWh (από 0,7 TWh το α’ τρίμηνο 2025) λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Ηπειρωτικής Ελλάδας που βρίσκεται σε τελικό στάδιο διασύνδεσης.

Ως αποτέλεσμα του καθαρότερου ενεργειακού μείγματος, η ένταση των εκπομπών CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή, μειώθηκε σε 0,35 τόνους ανά παραγόμενη MWh το α΄ τρίμηνο 2026 από 0,55 τόνους ανά παραγόμενη MWh το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερό στο 34% το α΄ τρίμηνο του 2026. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε σε 29% το α΄ τρίμηνο του 2026 από 26% το α΄ τρίμηνο 2025, ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων φωτοβολταϊκών έργων στο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ.

Διανομή

Με επενδύσεις ύψους άνω των €0,2 δισ., το α’ τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των δικτύων Διανομής.

Ο δείκτης SAIDI στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 30 λεπτά (από 21 λεπτά), ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε στα 18 λεπτά (από 19 λεπτά). Αντίστοιχα, ο δείκτης SAIFI στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 0,4 φορές (από 0,3 φορές), ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε σε 0,4 φορές (από 0,5 φορές). Η επιδείνωση των δεικτών στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως σε βλάβες στο δίκτυο στη Δυτική Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά το α’ τρίμηνο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, οι αυξημένες επενδύσεις του Ομίλου συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου, διασφαλίζοντας υψηλότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να ενισχύει την ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών, με τη διείσδυσή τους στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 19% (από 14%) αντανακλώντας την πρόοδο της ευρείας εγκατάστασής τους στη χώρα, ενώ στη Ρουμανία βρίσκεται στο 62% (από 57%)6.

Τηλεπικοινωνίες

Το δίκτυο της “Fibergrid” στην Ελλάδα καλύπτει πλέον 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καταγράφοντας αύξηση 86% σε ετήσια βάση (έναντι 948 χιλ. στο τέλος του α’ τριμήνου 2025), ενώ περισσότερα από 1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση. Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με στόχο το δίκτυο FTTH να καλύπτει 2,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του 2026.

Ηλεκτροκίνηση

Η ΔΕΗ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, αναπτύσσοντας το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο σημείων φόρτισης στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διευρύνει τη δραστηριότητά της στη Ρουμανία, ενισχύοντας το διεθνές της αποτύπωμα. Στο τέλος του α’ τριμήνου 2026, το δίκτυο στις δύο χώρες αριθμούσε 4.359 σημεία φόρτισης, καταγράφοντας αύξηση 33% σε ετήσια βάση.

Σχετικά με τον Όμιλο ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Όμιλος ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ επεκτείνει το αποτύπωμά της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία.

Το παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ ανέρχεται σε 12,4 GW, με θερμικούς, υδροηλεκτρικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 22TWh, ενώ η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση στα δίκτυα διανομής της στο τέλος του 2025 ανερχόταν σε €5,7 δισ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας 8,5 εκατ. πελάτες στους οποίους παρέχει περίπου 32TWh ηλεκτρικής ενέργειας και μία ευρεία σειρά ενεργειακών προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ενέργειας.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Euronext Athens από το 2001.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών EBITDA, των κερδών, των δαπανών και άλλων οικονομικών μέτρων που αφορούν σε μελλοντικές περιόδους, βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και παραδοχές σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται σε μελλοντικές περιόδους βασίζονται σε τρέχουσες εύλογες και καλόπιστες παραδοχές. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί δείκτες θα επιτευχθούν.

Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα υπόκεινται, μεταξύ άλλων, i) στους επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους, ii) στις μακροοικονομικές συνθήκες, iii) στη διακύμανση του ευρώ έναντι των συναλλαγματικών ισοτιμιών του δολαρίου ΗΠΑ και του LEU Ρουμανίας, iv) στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 , v) στις αλλαγές του τοπίου της αγοράς και του νομικού, κανονιστικού, φορολογικού και δημοσιονομικού τοπίου, vi) στην εξέλιξη του επισφαλούς χρέους, και vii) άλλες αβεβαιότητες και απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με παράγοντες που η ΔΕΗ δεν είναι σε θέση να ελέγξει ή να εκτιμήσει με ακρίβεια, και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική διαφοροποίηση των πραγματικών γεγονότων ή των αποτελεσμάτων από εκείνα που εκφράζονται στην ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες αφορούν μόνον την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τυχόν αναθεωρήσεις αυτών των δηλώσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα ή περιστάσεις μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Συνοπτική)

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Συνοπτική)

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών (Συνοπτική)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA χωρίς ειδικές προσαρμογές, Λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων και απομειώσεων χωρίς ειδικές προσαρμογές, Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη / (ζημίες) χωρίς ειδικές προσαρμογές και Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από δικαιώματα μειοψηφίας χωρίς ειδικές προσαρμογές. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων ή ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επίδραση και τα κόστη που προκύπτουν από γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά την εκάστοτε περίοδο αναφοράς και τα οποία δεν έχουν επηρεάσει τα ποσά των προηγούμενων περιόδων.

EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.

Λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων και απομειώσεων χωρίς ειδικές προσαρμογές

Ο δείκτης αυτός προκύπτει αν από τη γραμμή «Λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων και απομειώσεων» του πίνακα του EBITDA όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, αφαιρεθούν οι ειδικές προσαρμογές που αναφέρονται στη σημείωση του Προσαρμοσμένου EBITDA κατωτέρω. Ο δείκτης παρουσιάζεται στον Πίνακα Β.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

Το Προσαρμοσμένο EBITDΑ εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ειδικών προσαρμογών. Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2025, οι ειδικές προσαρμογές που επηρέασαν το Προσαρμοσμένο EBITDA είναι οι ακόλουθες: α) πρόβλεψη για αποζημίωση κινήτρου αποχώρησης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ύψους € 5 εκατ. για τον Όμιλο (αρνητική επίπτωση) και β) αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας ύψους €6 εκατ. για τον Όμιλο (αρνητική επίπτωση). Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2026 η ειδική προσαρμογή που επηρέασε το Προσαρμοσμένο EBITDA είναι η αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας ύψους €2 εκατ. για τον Όμιλο (αρνητική επίπτωση). Ο υπολογισμός του Προσαρμοσμένου EBITDA παρουσιάζεται στον Πίνακα Γ.

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες)

Ο δείκτης αυτός εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ειδικών προσαρμογών και του υπολογισμένου φόρου επί αυτών. Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2026 και 31η Μαρτίου 2025, έχουν επιπρόσθετα εξαιρεθεί οι αποσβέσεις από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και ο φόρος επί αυτών, ενώ για τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2026, έχουν επιπρόσθετα εξαιρεθεί το κέρδος από εξαγορά θυγατρικών και ο φόρος επί αυτών. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από δικαιώματα μειοψηφίας

Τα Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από δικαιώματα μειοψηφίας εξυπηρετούν στην καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των δικαιωμάτων μειοψηφίας, και των δικαιωμάτων μειοψηφίας επί των ειδικών προσαρμογών. Οι ειδικές προσαρμογές που επηρέασαν τα Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από δικαιώματα μειοψηφίας για τον Όμιλο για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2025 και την 31 Μαρτίου 2026 ήταν μόνο οι ζημίες από αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Ε.

Καθαρός δανεισμός

Ο Καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο Καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, αφαιρώντας από το σύνολο τα χρηματικά διαθέσιμα, τις δεσμευμένες καταθέσεις που αφορούν σε δανειακές συμβάσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων και προσθέτοντας το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σύναψης δανείων και προσαρμογών ΔΠΧΑ 9. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον πίνακα ΣΤ.