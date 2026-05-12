Δημοσκόπηση-interview:-Στο-30%-η-ΝΔ,-θρίλερ-για-τη-2η-θέση

Ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση για μεγαλύτερες φορολογικές ελαφρύνσεις απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στέλνουν οι πολίτες μέσω της δημοσκόπησης της Interview για την Political.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι πολίτες περιορίζουν κυρίως δαπάνες που αφορούν αγορές ρούχων και παπουτσιών, αλλά και τις εξόδους τους, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην ακρίβεια. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί ποσοστά πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με ποσοστό 31%.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής ερώτησης βρίσκεται η απάντηση «κανένας» με 16,9%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%.

Τι περιορίζουν οι πολίτες λόγω ακρίβειας

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 11 Μαΐου και καταγράφει ότι το 20,8% των πολιτών έχει μειώσει δαπάνες για ρούχα και παπούτσια, ενώ το 20,6% περιορίζει τις εξόδους και τη διασκέδαση.

Ακολουθούν:

περιορισμός αγορών στο σούπερ μάρκετ με 13,7%

μείωση μετακινήσεων με 11,6%

αναβολή διακοπών και ταξιδιών με 10,3%

περιορισμός ιατρικών εξετάσεων με 6%

αδυναμία συνέπειας σε οικονομικές υποχρεώσεις όπως ενοίκια, κοινόχρηστα και δάνεια με 5,5%

Το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί και δεν έχει κόψει τίποτα από τα παραπάνω.

Πώς ζητούν να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια

Στο ερώτημα για τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει η κυβέρνηση απέναντι στην ακρίβεια, οι περισσότεροι πολίτες τάσσονται υπέρ της μείωσης φόρων.

Συγκεκριμένα:

το 26% ζητά μείωση ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης

το 17,2% μείωση της φορολογίας εισοδήματος

το 17,1% εντατικότερους ελέγχους στην αγορά

το 15% μείωση ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

το 12,7% επιβολή πλαφόν σε προϊόντα και υπηρεσίες

το 6,1% ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων

το 2,8% επιδόματα σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες

το 1,6% επιδόματα τύπου fuel pass ή market pass

το 0,2% θεωρεί ότι δεν απαιτείται καμία κυβερνητική παρέμβαση.

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα θεωρούν ότι θα βρεθεί δεύτερο εφόσον η ΝΔ είναι πρώτη, το 49,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ακολουθούν:

το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 22,9%

το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 11,3%

«άλλο κόμμα» με 9,4%

ΔΞ/ΔΑ με 7,3%

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 31%.

Ακολουθούν:

«κανένας» με 16,9%

Αλέξης Τσίπρας με 15,1%

Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%

Μαρία Καρυστιανού με 5,7%

Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%

Κυριάκος Βελόπουλος επίσης με 4,8%

Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,5%

Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,7%

Στέφανος Κασσελάκης με 2%

Γιαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7%

Σωκράτης Φάμελλος με 0,6%

Δημήτρης Νατσιός με 0,5%

Πρόωρες εκλογές ή εξάντληση τετραετίας

Στο ερώτημα για το αν ο πρωθυπουργός θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, το 50% εκτιμά ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, ενώ το 45,4% θεωρεί ότι θα στηθούν πρόωρες κάλπες. ΔΞ/ΔΑ απαντά το 4,6%.

Στην πρόθεση ψήφου για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,8%.

Ακολουθούν:

το κόμμα Τσίπρα με 13,7%

το ΠΑΣΟΚ με 13,2%

το κόμμα Καρυστιανού με 7,8%

το ΚΚΕ με 5,2%

η Ελληνική Λύση με 5,1%

η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%

η Φωνή Λογικής με 3,3%

το ΜεΡΑ25 με 2,7%

οι Δημοκράτες με 1,8%

ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,9%

η ΝΙΚΗ με 0,8%

η Νέα Αριστερά με 0,6%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, όπου δεν υπολογίζονται οι αναποφάσιστοι, η ΝΔ διατηρείται στο 30,1%, παραμένοντας πάνω από το όριο του 30%.

Ακολουθούν:

το κόμμα Τσίπρα με 15,1%

το ΠΑΣΟΚ με 14,9%

το κόμμα Καρυστιανού με 8,7%

το ΚΚΕ με 5,8%

η Ελληνική Λύση με 5,7%

η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%

η Φωνή Λογικής με 3,5%

το ΜέΡΑ25 με 3,1%

οι Δημοκράτες με 2%

ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

η Νίκη με χαμηλότερα ποσοστά

