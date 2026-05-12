Εθνική-Ασφαλιστική:-Εκσυγχρονίζει-τα-κεντρικά-της-συστήματα-με-την-kyndryl

Η Kyndryl, ηγέτιδα στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για κρίσιμες επιχειρησιακές υποδομές, ανακοίνωσε σήμερα τη διεύρυνση της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την Εθνική Ασφαλιστική, κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα.

Η Kyndryl, ηγέτιδα στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για κρίσιμες επιχειρησιακές υποδομές, ανακοίνωσε σήμερα τη διεύρυνση της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την Εθνική Ασφαλιστική, κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Kyndryl αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (mainframe) της εταιρείας στο περιβάλλον Kyndryl zCloud, θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική διαχείριση των εφαρμογών της.

«Η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών μας», δήλωσε ο Πέτρος Τσώνης, CTO της Εθνικής Ασφαλιστικής. «Ο εκσυγχρονισμός των κεντρικών μας συστημάτων, σε συνεργασία με την Kyndryl, ενισχύει την ευελιξία και την επεκτασιμότητα των πλατφορμών μας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία και τις υψηλές επιδόσεις που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας».

«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επαναπροσδιορίζουν την ανθεκτικότητα ως κρίσιμη επιχειρησιακή ικανότητα και όχι απλώς ως ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης», δήλωσε ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Kyndryl Ελλάδας & Κύπρου. «Η συνεργασία μας με την Εθνική Ασφαλιστική αποτυπώνει αυτή τη μετάβαση, συνδυάζοντας τη βαθιά τεχνογνωσία μας στον κλάδο με τις υπηρεσίες mainframe του Kyndryl zCloud, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κεντρικών συστημάτων και την υποστήριξη πιο ευέλικτων και πελατοκεντρικών λειτουργιών».

Η συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με την Kyndryl ξεκίνησε το 2021, με την ανάθεση της διαχείρισης των τοπικών υπολογιστικών υποδομών (on-premises mainframe). Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ψηφιακού της μετασχηματισμού, η εταιρεία επέκτεινε τη συνεργασία αυτή, αναθέτοντας στην Kyndryl τον εκσυγχρονισμό, τη μετάβαση και τη λειτουργία των κεντρικών της συστημάτων μέσω των υπηρεσιών Kyndryl zCloud.

Ως αποτέλεσμα, η Εθνική Ασφαλιστική βελτίωσε την απόδοση και την ευελιξία των κρίσιμων συστημάτων της, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό ρίσκο και υποστηρίζοντας τον συνεχή εκσυγχρονισμό της. Ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα διανύει περίοδο αυξανόμενης ζήτησης για ψηφιακές υπηρεσίες, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για πιο ευέλικτες και ανθεκτικές πληροφοριακές υποδομές. Τα βασικά συστήματα της Εθνικής Ασφαλιστικής υποστηρίζουν καθημερινά τη διεκπεραίωση εκατομμυρίων συναλλαγών και την παροχή υπηρεσιών σε περισσότερους από 1,9 εκατομμύρια ασφαλισμένους στην Ελλάδα.