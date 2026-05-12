Ευρωαγορές:-Πτώση-στα-χρηματιστήρια-και-πίεση-στη-στερλίνα-λόγω-πολιτικής-κρίσης-στη-Βρετανία

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν την Τρίτη 12/5 σε αρνητικό έδαφος, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι μια άμεση αποκλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν παραμένει μακρινή, ενώ η πολιτική αστάθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,0% στις 606,64 μονάδες στο τέλος της συνεδρίασης, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: -1,54% στις 23.974,67 μονάδες Βρετανικός FTSE: -0,04% στις 10.265,32 μονάδες Γαλλικός CAC: -0,95% στις 7.979,92 μονάδες Ισπανικός ΙΒΕΧ: -1,56% στις 17.573,60 μονάδες Ιταλικός ΜΙΒ: -1,36% στις 48.990,98 μονάδες

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κλιμακούμενη πολιτική κρίση στη Βρετανία, όπου υπουργοί της κυβέρνησης, μαζί με περισσότερους από 70 βουλευτές των Εργατικών, ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ή τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος αποχώρησής του. Η πίεση αυτή έρχεται μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος στις τοπικές εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Στάρμερ, ωστόσο, ξεκαθάρισε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του και υπενθυμίζοντας ότι το Εργατικό Κόμμα διαθέτει θεσμοθετημένη διαδικασία για ηγετικές αμφισβητήσεις, η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη για τα αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα, ενώ ήδη από τη Δευτέρα είχε παραδεχθεί ότι αντιμετωπίζει αμφισβήτηση εντός του κόμματος. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις της χώρας, όμως το μήνυμά του δεν φαίνεται να έπεισε, καθώς αρκετοί συνεργάτες υπουργών παραιτήθηκαν.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με το 10ετές να ενισχύεται κατά περίπου 10 μονάδες βάσης στο 5,10%. Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,7% έναντι του δολαρίου και κατά 0,3% έναντι του ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι ελπίδες για μια επικείμενη συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ–Ιράν δέχθηκαν πλήγμα, καθώς ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη», μετά την απόρριψη «απαράδεκτης» πρότασης από την Τεχεράνη.

Η αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία επηρέασε και τις αγορές εμπορευμάτων, με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται, ενώ οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν μικτά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στις ΗΠΑ, οι χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν επίσης πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία πληθωρισμού για τον Απρίλιο. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,8% και ο Dow Jones κατά 0,4%.

Τα νέα των εταιρειών

Στο εταιρικό μέτωπο, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, οι Siemens Energy, Munich Re και Imperial Brands.

Η Bayer κατέγραψε αύξηση 9% στα λειτουργικά κέρδη πρώτου τριμήνου, που διαμορφώθηκαν στα 4,5 δισ. ευρώ (προσαρμοσμένα), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους. Η μετοχή της ενισχύθηκε άνω του 4%.

Η εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει νομικές εκκρεμότητες σχετικά με την υπόθεση του Roundup, με χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ και εκκρεμή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία αναμένεται τον Ιούνιο.

Αντίθετα, η Vodafone κατέγραψε πτώση 7,7%, παρά την αύξηση 8% στα ετήσια έσοδα, καθώς οι επιδόσεις της δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες των αναλυτών.