ΗΠΑ:-Στο-3,8%-οι-τιμές-καταναλωτή,-πάνω-από-το-αναμενόμενο

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, περισσότερο από το αναμενόμενο, εντείνοντας περαιτέρω τις ανησυχίες σχετικά με τις πληθωριστικές επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΠΑ. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο 2023.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Dow Jones, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αναμενόταν να αυξηθεί κατά 3,7% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,6% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, βάζοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3,8%, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Ο μηνιαίος ρυθμός ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις, αλλά ο ετήσιος ρυθμός ήταν 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος από την πρόβλεψη του Dow Jones.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο βασικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,4% και 2,8% αντίστοιχα, υποδηλώνοντας ότι, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο βασικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 3,8%, συνέβαλαν και πάλι σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του πληθωρισμού, αν και οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν επίσης κατά 0,5%.

Όσον αφορά την ενέργεια, κατέγραψε ετήσια αύξηση στο 17,9%, ενώ τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 3,2%. Ο δείκτης της βενζίνης αυξήθηκε κατά 28,4% σε ετήσια βάση..