Η-Γερουσία-ενέκρινε-τον-διορισμό-του-Κέβιν-Γουόρς-στο-διοικητικό-συμβούλιο-της-fed

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), το τελευταίο στάδιο προτού επικυρωθεί ο διορισμός του ως επικεφαλής αυτού του ιδρύματος, εν μέσω ενός νέου άλματος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο Γουόρς προτάθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει την Παρασκευή.

Ο Γουόρς επωφελήθηκε από την πλειοψηφία που έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία, αφού οι Δημοκρατικοί, που τον χαρακτηρίζουν «αχυράνθρωπο του Τραμπ», αρνήθηκαν να εγκρίνουν τον διορισμό. Μέχρι να αναλάβει και επισήμως την ηγεσία, θα είναι ένα από τα επτά μέλη του συμβουλίου των διοικητών της Fed, στην οποία ήταν μέλος και στο παρελθόν, μεταξύ 2006-11. Ως απλό μέλος της μπορεί να παραμείνει για 14 χρόνια.

Οι διοικητές της Fed έχουν πάντα μακρά θητεία, με στόχο να διαφυλάσσουν τη νομισματική πολιτική από τις πιέσεις και τις εναλλαγές κυβερνήσεων.

Ο Κέβιν Χάσετ, οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι βέβαιος «100%» ότι ο Γουόρς θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed και ότι οι αγορές αισθάνονται «ανακούφιση» που θα αναλάβει εκείνος επικεφαλής. «Αναμένουν ότι η νέα διοίκηση θα συμβάλει στη μείωση των επιτοκίων, ασφαλώς σε συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα. Δεν ασκώ καμία πίεση στον Κέβιν Γουόρς αλλά γνωρίζουμε ότι είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά έξυπνος και ικανός να πείθει όταν απευθύνεται στους συναδέλφους του», πρόσθεσε.