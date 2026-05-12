Η-Κομισιόν-ενεργοποιεί-μέτρα-στήριξης-για-αλιείς-και-υδατοκαλλιέργειας

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο θα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», ενημερώνει ο αρμόδιος επίτροπος, Κώστας Καδής, σε απάντησή του στη σχετική ερώτηση των ευρωβουλευτών της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, μελών της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ερώτηση, που είχε κατατεθεί με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, αφορούσε τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί στον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα η εκρηκτική αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Καδής τους διαβεβαιώνει ότι «η Επιτροπή παρακολουθεί και κάνει προβλέψεις συνεχώς για τις πιθανές επιπτώσεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές για τα διυλισμένα προϊόντα, όπως το ντίζελ, παρουσιάζουν σημαντική αστάθεια, ωστόσο δεν υπάρχουν άμεσες ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ. Πρόκειται για κάτι που έχει άμεσες συνέπειες και οδυνηρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για την ΕΕ, ιδίως για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή και την αλιεία».

Όσον αφορά την αλιεία, αναφέρει πως «σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), η Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό στήριξης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος που προκαλεί σημαντική διατάραξη των αγορών».

Επίσης, σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει «τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες για την παροχή στήριξης στους τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων του ΕΤΘΑΥ και σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες της ΕΕ».

Τονίζει, δε, πως «η Επιτροπή γνωρίζει ότι η κατάσταση ενδέχεται να απαιτήσει να υπερκεραστεί το ΕΤΘΑΥ για την παροχή στήριξης κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερα σε επιχειρήσεις των οποίων η οικονομική δραστηριότητα πλήττεται άμεσα από την παρούσα κρίση. Επομένως, η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο θα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν το νέο προσωρινό πλαίσιο κρίσης, επιπλέον των τυποποιημένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της αλιείας, για τη στήριξη του τομέα. Η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, την πρωτοβουλία AccelerateEU για να αμβλυνθεί η κατάσταση για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της άντλησης διδαγμάτων από καταστάσεις κρίσης, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και η ενεργειακή μετάβαση παραμένουν καίριας σημασίας για την ανθεκτικότητα του αλιευτικού τομέα και την ανταγωνιστικότητά του».

Με αφορμή την απάντηση της Κομισιόν ο κ. Αρναούτογλου δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και δίνει πλέον τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να στηρίξουν ουσιαστικά τους αλιείς τους. Το ερώτημα είναι απλό: Η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει; Οι Έλληνες αλιείς βλέπουν το κόστος καυσίμων να εκτοξεύεται, τα καΐκια να μένουν δεμένα και την αγωνία να μεγαλώνει καθημερινά. Και την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις».

- – ΜΠΕ