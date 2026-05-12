Η Νότια Κορέα σκέφτεται «μέρισμα AI» για τους πολίτες – Πανικός στο χρηματιστήριο

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο την τεχνολογία και τις αγορές. Αρχίζει να αλλάζει και την πολιτική.

Στη Νότια Κορέα, μια πρόταση κορυφαίου κυβερνητικού συμβούλου να διανεμηθεί στους πολίτες «μέρισμα» από τα φορολογικά έσοδα που παράγει η έκρηξη κερδών της AI προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές, αναζωπυρώνοντας τη διεθνή συζήτηση για το ποιος τελικά ωφελείται από την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο επικεφαλής πολιτικής του προέδρου, Κιμ Γιονγκ-μπεόμ, έγραψε σε ανάρτησή του ότι η χώρα θα πρέπει να εξετάσει την καταβολή «μερίσματος πολιτών» χρηματοδοτούμενου από τα φορολογικά έσοδα που δημιουργεί η άνθηση της AI.

Η αγορά αντέδρασε άμεσα — και βίαια.

Μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν πάνω από 300 δισ. δολάρια

Οι επενδυτές φοβήθηκαν αρχικά ότι η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτη φορολόγηση των τεχνολογικών κολοσσών που θησαυρίζουν από την AI.

Ο βασικός δείκτης Kospi βούτηξε έως και 5,1% μέσα στη συνεδρίαση της Τρίτης, εξαφανίζοντας πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε χρόνο μικρότερο από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Οι μετοχές της Samsung Electronics και της SK Hynix υπέστησαν ισχυρές πιέσεις, πριν ανακάμψουν όταν ο Κιμ διευκρίνισε ότι δεν μιλούσε για νέο «φόρο υπερκερδών», αλλά για αξιοποίηση των αυξημένων φορολογικών εσόδων που ήδη δημιουργεί η έκρηξη της AI.

Τελικά ο Kospi έκλεισε με απώλειες 2,3%.

Shutterstock

Η AI κάνει τη Samsung πιο κερδοφόρα από Apple και Google

Η συζήτηση δεν είναι τυχαία. Η Νότια Κορέα βρίσκεται στην καρδιά του παγκόσμιου boom της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές της αγοράς μνημών — Samsung Electronics και SK Hynix — συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ωφελημένους της παγκόσμιας ζήτησης για AI chips και data centers.

Η Samsung αναμένεται φέτος να εμφανίσει λειτουργικά κέρδη περίπου 330 τρισ. γουόν (220 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τόσο την Apple όσο και την Alphabet και υπολειπόμενη μόνο της Nvidia παγκοσμίως.

Η SK Hynix ακολουθεί με εκτιμώμενα κέρδη 239 τρισ. γουόν.

Σύμφωνα με αναλυτές της KB Securities, οι δύο εταιρείες θα μπορούσαν να πληρώσουν φέτος πάνω από 100 τρισ. γουόν σε εταιρικούς φόρους — ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο των φορολογικών εσόδων που υπολογίζει η κυβέρνηση για το 2026.

Ο Κιμ υποστήριξε ότι η εποχή της AI παράγει υπερκέρδη που συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες εταιρείες, μηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης και κατόχους περιουσιακών στοιχείων στη Σεούλ, ενώ μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης βλέπει ελάχιστα άμεσα οφέλη.

«Τα υπερκέρδη στην εποχή της AI είναι, από τη φύση τους, συγκεντρωμένα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση αγγίζει ένα ολοένα πιο ευαίσθητο θέμα διεθνώς: αν η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτινάξει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες.

Από τα bonus των εργαζομένων μέχρι… κοινωνικό μέρισμα AI

Η πίεση δεν προέρχεται μόνο από πολιτικούς.

Τον περασμένο μήνα δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις της Samsung ζητώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη της AI.

Το συνδικάτο της εταιρείας απαιτεί το 15% των λειτουργικών κερδών του τμήματος chips να κατευθυνθεί στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, απειλεί με απεργία διάρκειας 18 ημερών από τις 21 Μαΐου. Οι εργαζόμενοι επικαλούνται τη συμφωνία της SK Hynix, η οποία ήδη κατανέμει το 10% των ετήσιων λειτουργικών κερδών της σε bonus προσωπικού.

Η πρώτη μεγάλη πολιτική μάχη της AI;

Παρότι η κυβέρνηση έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν εξετάζεται επίσημα κάποιο σχέδιο νέας φορολόγησης, το επεισόδιο έδειξε πόσο ευαίσθητες έχουν γίνει οι αγορές απέναντι σε κάθε συζήτηση αναδιανομής των κερδών της AI.

Και ίσως ακόμη σημαντικότερο: ανέδειξε ότι η επόμενη μεγάλη πολιτική και κοινωνική σύγκρουση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αφορά μόνο την τεχνολογία ή τις θέσεις εργασίας.

Θα αφορά και το ποιος δικαιούται τον τεράστιο νέο πλούτο που δημιουργεί.