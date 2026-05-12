Η-ebay-απορρίπτει-την-πρόταση-εξαγοράς-από-την-gamestop:-«Μη-αξιόπιστη-και-μη-ελκυστική»

Η Ebay απέρριψε την ανεπιθύμητη πρόταση εξαγοράς ύψους 56 δισ. δολαρίων από την GameStop.

Η GameStop την περασμένη εβδομάδα έκανε μια τολμηρή πρόταση για την εξαγορά της μεγάλης πλατφόρμας e-commerce, η οποία είναι αρκετές φορές μεγαλύτερή της. Όμως μια προσπάθεια που ηγήθηκε από τον CEO της GameStop, Ράιαν Κοέν, γνωστός ως “meme-stock king”, φαίνεται ότι κατέληξε σε αποτυχία.

«Καταλήξαμε ότι η πρότασή σας δεν είναι ούτε αξιόπιστη ούτε ελκυστική», έγραψε το διοικητικό συμβούλιο της eBay σε επιστολή προς τον Cohen που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. Επικαλέστηκε αβεβαιότητα σχετικά με την πρόταση της GameStop, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων χρηματοδότησης και λειτουργίας μιας ενδεχόμενης συγχώνευσης.

Η GameStop είχε προσφέρει 125 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές για κάθε μετοχή της eBay. Οι μετοχές της eBay διαπραγματεύονταν γύρω στα 104 δολάρια πριν δημοσιοποιηθεί η πρόταση, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία περίπου 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αξία της GameStop είναι περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επενδυτές αρχικά ενθουσιάστηκαν, με τις μετοχές και των δύο εταιρειών να ανεβαίνουν στις προ-χρηματιστηριακές συναλλαγές την περασμένη Δευτέρα.

Μετά τη δημιουργία της αρχικής του θέσης στην GameStop κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, ο Κοέν συγκέντρωσε μια στρατιά διαδικτυακών οπαδών που υποστήριζαν μια τέτοια συμφωνία.

Ο πρόεδρος της eBay, Πολ Πρέσλερ, ανέφερε σε επιστολή προς τη διοίκηση της GameStop ότι η πρόταση κρίθηκε πως είναι «μη αξιόπιστη και μη ελκυστική».

«Το διοικητικό συμβούλιο της eBay είναι βέβαιο ότι η εταιρεία, υπό την παρούσα διοικητική ομάδα, βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να συνεχίσει να επιτυγχάνει βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η απόρριψη της πρότασης ενδέχεται να οδηγήσει σε εχθρική προσφορά εξαγοράς, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της GameStop, Ράιαν Κόεν, έχει ήδη δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους της eBay, ακόμη και μέσω σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal