Κλείνει-το-κατάστημα-notos-στη-Σταδίου-τον-Αύγουστο

Το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος της Notos στην οδό Σταδίου και Αιόλου στο κέντρο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου 2026 ανακοίνωσε ο όμιλος στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας ο όμιλος, έπειτα από συνάντηση με το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε και γραπτά στους εκατοντάδες εργαζόμενους του καταστήματος των corners της οδού Σταδίου και Αιόλου στην Αθήνα.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, μόνο το 2024 η εταιρεία παρουσίασε κέρδη 468 χιλιάδες ευρώ, αυξημένα κατά 105% σε σχέση με το 2023, με συνολικό τζίρο που φτάνει τα 129 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματοποίησε νέες επενδύσεις και σε άλλους τομείς, ενώ ταυτόχρονα το 2024 προχώρησε σε μια πολυδάπανη ανακαίνιση του καταστήματος της Σταδίου.

«Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου καταστήματος. Αφορά όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο Notos.com, είτε εργάζονται απευθείας στην εταιρεία είτε μέσω εργολαβικών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μέσα στα πολυκαταστήματα. Αφορά συνολικά τους εργαζόμενους στο εμπόριο και σε κάθε χώρο δουλειάς», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο Σύλλογος καλεί τους συναδέλφους να οργανωθούν στο επιχειρησιακό και στο κλαδικό τους σωματείο.