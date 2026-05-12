Μείωση-πραγματικών-μισθών-στις-ΗΠΑ-για-πρώτη-φορά-από-το-2023

Τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ την Τρίτη είχαν και μία σημαντική, «πολιτική» παρενέργεια: Για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια, οι μισθοί των Αμερικανών εργαζομένων υπολείπονται του πληθωρισμού.

Και κατά τραγική ειρωνεία, η ακρίβεια, το ακριβώς αδύνατο σημείο της διακυβέρνησης Μπάιντεν που ο Τραμπ χτυπούσε και ξαναχτυπούσε, φαίνεται να εξελίσσεται στην αχίλλειο πτέρνα των Trumponomics.

Οι Αμερικανοί εργαζόμενοι πλέον κερδίζουν λιγότερα σε πραγματικούς όρους, κάτι που με τη σειρά του απειλεί την demand-side ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας: τις καταναλωτικές δαπάνες δηλαδή που κρατούσαν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης.

Και αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή αναιμικής αγοράς εργασίας που περιορίζει τη δυνατότητα των εργαζομένων να αλλάξουν δουλειά και να πετύχουν υψηλότερους μισθούς.

Ο Τραμπ μπορεί να μην απέδωσε ποτέ στην πανδημία το πληθωριστικό σοκ της τετραετίας Μπάιντεν όμως οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν: «Τα αμερικανικά νοικοκυριά συνεχίζουν να υφίστανται το βάρος του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους, το οποίο προστίθεται στο κύμα πληθωρισμού που υπάρχει ήδη από την πανδημία», (Τζέιμς Μακάν, οικονομολόγος της Edward Jones).

Και έπονται χειρότερα

«Επιπλέον, όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, αυξάνεται ο κίνδυνος να μην έχουμε ακόμη δει την κορύφωση των πιέσεων στις τιμές»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 3,8% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση και από 3,3% τον προηγούμενο μήνα. Έφθασε έτσι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Τι έγινε την ίδια περίοδο με τους μισθούς των χαμηλόβαθμων εργαζομένων; Αυξήθηκαν κατά 3,6% παρουσιάζοντας μεν βελτίωση σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά όχι αρκετή ώστε να καλύψουν τον πληθωρισμό.

Με άλλα λόγια, οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 0,2%, σημειώνοντας την πρώτη μείωση σε ετήσια βάση από το 2023.

Ενέργεια και τρόφιμα τα καύσιμα του πληθωρισμού

Η έκθεση για τον πληθωρισμό του Απριλίου δείχνει επίμονες πιέσεις στις τιμές σε κατηγορίες που επηρεάζουν περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς: τρόφιμα και ενέργεια.

Ειδικά η άνοδος των τιμών της ενέργειας ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του πληθωρισμού καθώς αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4%, μετά από άνοδο περίπου 11% τον Μάρτιο. Σε ετήσια βάση, το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 18%.

Όμως και οι τιμές των τροφίμων εκτοξεύθηκαν κατά τον δεύτερο πλήρη μήνα του πολέμου. Τα είδη παντοπωλείου αλλά και το delivery κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τα τέλη του περασμένου έτους.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων συνέχισαν επίσης να αυξάνονται, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος καυσίμων, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 3% μετά από παρόμοια αύξηση τον Μάρτιο.

Τα αμερικανικά νοικοκυριά έχουν «απορροφήσει» σωρευτικό πληθωρισμό περίπου 30% στις τιμές καταναλωτή από την πανδημία. Έτσι η νέα πίεση έρχεται να προστεθεί σε ήδη επιβαρυμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς,

Χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας

Και αν η κρίση του 2022-23 προκλήθηκε από τις στρεβλώσεις που προκάλεσε στις εφοδιαστικές αλυσίδες η πανδημία, υπήρχε το «μαξιλαράκι» μιας δυναμικής αγοράς εργασίας που έδινε στους εργαζόμενους ικανότητα να αλλάζουν δουλειές για καλύτερους μισθούς.

Όμως η σημερινή πίεση είναι πιο δύσκολο να αποφευχθεί, καθώς πρόκειται για ενεργειακό σοκ που πηγάζει από έναν αβέβαιο πόλεμο. Και πλήττει καταναλωτές που έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αλλάξουν εργασία και να διαπραγματευτούν υψηλότερες αποδοχές.