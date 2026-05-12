Μετάβαση ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ: Έως τέλος Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση στα λιπάσματα – Σε 3 δόσεις οι πληρωμές

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους στους αγρότες ανακοίνωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, με το ποσό να ξεπερνά τα 2,2 δισ. ευρώ σε περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις προηγούμενων ετών.

Μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να υποβάλλουν τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων και να λάβουν την ενίσχυση που ανέρχεται στο 15% της αξίας αυτών. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα ΟΣΔΕ για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Το πρώτο εξάμηνο έχουν καταβληθεί 259 εκατ. ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις για βαμβάκι και αραβόσιτο, εξισωτική και ειδικά προγράμματα.

Αυτόν τον μήνα και τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή 807 εκατ. ευρώ:

• περίπου 297 εκατ. ευρώ, το Μάιο, σε περίπου 161.000 δικαιούχους για οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών,

• περίπου 510 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο, σε περίπου 457.000 δικαιούχους για βιολογικά, νιτρορύπανση, δάσωση, εξισωτική, οικολογικά σχήματα, μικρά νησιά Αιγαίου και βασικές ενισχύσεις.

Για το δεύτερο εξάμηνο προβλέπονται ακόμη 1,166 δισ. ευρώ πληρωμών, με περίπου 120 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται από Ιούλιο έως Οκτώβριο, 499 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο και ακόμη 555 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Επιδότηση 15% στα λιπάσματα

Μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να υποβάλλουν τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων και να λάβουν την ενίσχυση που ανέρχεται στο 15% της αξίας αυτών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει παραταθεί έως το τέλος Αυγούστου και αποτελεί ένα από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ :

· Στα μέσα Ιουνίου θα καταβληθεί η επιδότηση για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου

· Μέσα Ιουλίου για του μήνες Μάιο και Ιούνιο

· Μέσα Σεπτεμβρίου οι μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η επιδότηση αφορά το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων και καλύπτει αγορές από τις 15.03.2026 έως και τις 31.08.2026. Το μέτρο δυνητικά αφορά περίπου 250.000 αγρότες, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται συνολικά σε 41 εκατ. ευρώ.

Νέο μοντέλο ελέγχων

Όπως ξεκαθάρισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, η λογική πλέον είναι «ελέγχουμε και πληρώνουμε», εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις – κυρίως στα οικολογικά σχήματα – οφείλονται στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται και μετά την καταβολή των ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει ειδοποιητήρια για επιστροφές χρημάτων από ελέγχους που έγιναν για επιδοτήσεις του 2024. Όπως διευκρίνισε, οι ανακτήσεις χρημάτων δεν αποτελούν νέο μέτρο αλλά διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο και περίπου στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή έως και 18 μήνες μετά τους σχετικούς ελέγχους.

Yπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ πρόσφατα προχώρησε στην προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το έτος 2023. Για το έτος αυτό ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατ. ευρώ. Έως τις 28 Μαΐου 2026 παρέχεται δικαίωμα υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων και αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Οι παραγωγοί που λαμβάνουν ειδοποίηση μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώ αν αυτή απορριφθεί ή δεν κατατεθεί, τα ποσά θα συμψηφίζονται με επόμενες ενισχύσεις.

Η ενημέρωση γίνεται κυρίως μέσω του myAADE, με την ΑΑΔΕ να καλεί τους αγρότες να ελέγχουν συχνά τα μηνύματά τους στην πλατφόρμα, καθώς αρκετοί δεν ενημερώνονται από τα - που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει σημαντικά νωρίτερα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης των ελέγχων για το 2025 είχε ήδη φτάσει το 99,8% έως τα τέλη Απριλίου.

Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νέο μοντέλο ελέγχων και πληρωμών, ο Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε χαρακτηριστικά ότι «οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις» για να συμπληρώσει ότι «το πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε».

ΜΙΔΑ

Η ανάπτυξη του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και η διασύνδεση των στοιχείων του Ε9 και του ΑΤΑΚ με το Κτηματολόγιο και τον ΚΑΕΚ κάθε ακινήτου, ώστε να υπάρχει πλήρης γεωχωρική εικόνα για ιδιοκτησίες, χρήσεις και μισθώσεις.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Πιτσιλής, το νέο σύστημα θα επιτρέπει μεταξύ άλλων την καταγραφή ιδιοχρησιμοποίησης, μίσθωσης και βιοκαλλιέργειας αγροτικής γης, ενώ θα αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο δορυφορικά δεδομένα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους των αγροτικών εκτάσεων.