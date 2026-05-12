Με απώλειες έκλεισαν στη Νέα Υόρκη S&P 500 και Nasdaq – Μικρά κέρδη για τον  Dow Jones

Οι S&P 500 και Nasdaq δέχθηκαν πιέσεις από τις απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,16% στις 7.400,96 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έχασε 0,71% και διαμορφώθηκε στις 26.088,20 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 56,09 μονάδες ή 0,11%, κλείνοντας στις 49.760,56 μονάδες.

Η μετοχή της Micron Technology – που είχε οδηγήσει τον S&P 500 και τον Nasdaq σε ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα – γύρισε σε αρνητικό έδαφος, σημειώνοντας πτώση 3,6%. Η μετοχή είχε εκτοξευθεί περισσότερο από 37% την περασμένη εβδομάδα και περίπου 53% τον τελευταίο μήνα εν μέσω του ράλι στις μετοχές των τσιπ μνήμης υπολογιστών.

Οι Advanced Micro Devices και Qualcomm υποχώρησαν επίσης κατά 2% και 11% αντίστοιχα. Τον Απρίλιο, η AMD είχε σημειώσει άνοδο άνω του 74%, ενώ η Qualcomm είχε ενισχυθεί περισσότερο από 39%.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια αργού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 4,19%, κλείνοντας στα 102,18 δολάρια το βαρέλι. Το brent ενισχύθηκε κατά 3,42%, φτάνοντας τα 107,77 δολάρια.

Η άνοδος ήρθε μετά τις δηλώσεις του Nτόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «απίστευτα αδύναμη» και «σε μηχανική υποστήριξη», απορρίπτοντας την τελευταία αντιπρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη νέα της πρόταση, η Τεχεράνη ζητά πολεμικές αποζημιώσεις, πλήρη κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και άρση των οικονομικών κυρώσεων.

Με τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν υψηλές, οι αγορές παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στον πληθωρισμό και την καταναλωτική δαπάνη, η οποία εξακολουθεί να αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα της αμερικανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο, ανεβάζοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,8%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν άνοδο 3,7% σε ετήσια βάση.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Globalt Investments Τόμας Μάρτιν δήλωσε στο CNBC ότι ο πληθωρισμός «θα συνεχίσει να αυξάνεται» όσο διαρκεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χωρίς πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν.

«Καθώς οι τιμές των καυσίμων και άλλων αγαθών αυξάνονται, θα πιέζουν ολοένα και περισσότερο τους καταναλωτές», ανέφερε.