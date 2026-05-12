Με-την-αφρόκρεμα-των-ceos-στο-πλευρό-του-θα-πάει-ο-Τραμπ-στο-Πεκίνο-για-να-συναντηθεί-με-τον-Σι

Το θέμα των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν, καθώς και την υπόθεση του φυλακισμένου μεγιστάνα των ΜΜΕ, Τζίμι Λάι, θα συζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, όπως δήλωσε χθες ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Μαζί του θα βρίσκεται επίσης η αφρόκρεμα της επιχειρηματικότητας στις ΗΠΑ με στόχο να κλείσει σειρά από deals και να στείλει μηνύματα νίκης κυρίως στο εσωτερικό του ακροατήριο ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών.

«Θα κάνω αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο Σι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο όταν ρωτήθηκε για τη μακροχρόνια στήριξη της Ουάσινγκτον στην άμυνα της Ταϊβάν. «Ο πρόεδρος Σι θα προτιμούσε να μην το κάνουμε και θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα από τα πολλά θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε».

Η Κίνα θεωρεί το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί μέρος της επικράτειάς της, κάτι που η Ταϊβάν απορρίπτει. Η Ουάσινγκτον ακολουθεί την πολιτική της «μίας Κίνας», αναγνωρίζοντας τη θέση του Πεκίνου, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει θέση για την κυριαρχία της Ταϊβάν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής της Ταϊβάν και δεσμεύονται βάσει νόμου να συμβάλλουν στην άμυνά της.

Οι πωλήσεις όπλων αποτελούν εδώ και καιρό πηγή έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πακέτο αμερικανικών εξοπλισμών που έχει δοθεί ποτέ στο νησί, ύψους άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τις τελευταίες ημέρες, συνεργάτες του Ρεπουμπλικανού προέδρου έχουν καλέσει την Ταϊβάν να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η σύνοδος Τραμπ–Σι δεν σηματοδοτεί αλλαγή πολιτικής απέναντι στην Ταϊβάν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση της έντασης γύρω από το νησί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί», είπε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι. Ξέρει ότι δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα «προχωρήσουν σε εις βάθος ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ, καθώς και την παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη».

Ο εκπρόσωπος Γκουό Τζιακούν πρόσθεσε: «Η θέση της Κίνας απέναντι στις πωλήσεις όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών στην κινεζική επαρχία της Ταϊβάν είναι σταθερή και ξεκάθαρη».

Στην Ταϊπέι, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊβάν, Χσιάο Κουάνγκ-γουέι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη στήριξή της, συμπεριλαμβανομένου του πακέτου εξοπλισμών ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να οικοδομούμε αποτελεσματικές αποτρεπτικές δυνάμεις και να διατηρούμε από κοινού την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Στενά της Ταϊβάν», είπε στους δημοσιογράφους.