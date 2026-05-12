Μητσοτάκης-για-Ημέρα-Νοσηλευτών:-«Δεν-θα-σταματήσουμε-να-φροντίζουμε-όσους-φροντίζουν-όλους-εμάς»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση μέσω της οποίας εξέφρασε τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, κάνοντας παράλληλα ειδική αναφορά στις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη και αναβάθμιση του κλάδου.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για την Πολιτεία να αναγνωρίσει τη συμβολή των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών στο σύστημα υγείας, ενώ αποκάλυψε πως τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκε αρκετές φορές σε νοσοκομείο για ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, διαπιστώνοντας προσωπικά – όπως ανέφερε – «τον επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης» με το οποίο το νοσηλευτικό προσωπικό στηρίζει ασθενείς και οικογένειες.

Όπως υπογράμμισε, η νοσηλευτική κοινότητα αποτελεί «θεμελιώδη πυλώνα» του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμβάλλοντας καθοριστικά τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η προσφορά των νοσηλευτών δεν είναι μόνο πολύτιμη αλλά «αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας», όχι μόνο σε περιόδους κρίσεων, όπως η πανδημία του κορωνοϊού, αλλά σε καθημερινή βάση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλευτών στο ΕΣΥ και ότι η κυβέρνηση εργάζεται για τη βελτίωση των αποδοχών τους, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε ότι τους επόμενους μήνες θα προχωρήσουν παρεμβάσεις που θα αφορούν διαχρονικά αιτήματα του νοσηλευτικού κλάδου, με έμφαση στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου τους, στην περαιτέρω μισθολογική ενίσχυση, αλλά και στις δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης.

«Χρέος μας είναι να κάνουμε το επάγγελμα του νοσηλευτή πιο ελκυστικό για τα νέα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τα επαγγέλματα φροντίδας θα συνεχίσουν να έχουν κομβικό ρόλο και καλύτερες προοπτικές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε «όλες και όλους τους νοσηλευτές από καρδιάς», διαβεβαιώνοντας ότι η Πολιτεία «δεν θα σταματήσει να φροντίζει όσους φροντίζουν όλους εμάς».

