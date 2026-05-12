Νάγκελ:-Η-ΕΚΤ-πρέπει-να-αναλάβει-δράση-εάν-ο-πόλεμος-στο-Ιράν-απειλήσει-τη-σταθερότητα-των-τιμών

Η ΕΚΤ πρέπει να δει πόσο μεγάλος και διαρκής είναι ο αντίκτυπος των συγκρούσεων στον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να αναλύει την οικονομία πριν αποφασίσει τον επόμενο μήνα εάν θα αυξήσει τα επιτόκια, ωστόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αναλάβουν δράση εάν ο πόλεμος στο Ιράν θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών, τόνισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιοακίμ Νάγκελ.

Έχοντας συζητήσει την αύξηση του κόστους δανεισμού στην τελευταία συνεδρίαση του Απριλίου, η ΕΚΤ πρέπει τώρα να δει πόσο μεγάλος και διαρκής είναι ο αντίκτυπος των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank την Τρίτη στη Ζυρίχη.

«Θα συναντηθούμε τον Ιούνιο και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε για το νέο σύνολο δεδομένων», επισήμανε ο Νάγκελ, τονίζοντας επίσης ότι θα πρέπει να αναλάβουν δράση «εάν οι επιπτώσεις αποδειχθούν μεγάλες ή επίμονες, και ειδικά εάν απειλήσουν να αποσταθεροποιήσουν τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό».

Η ΕΚΤ έχει υπαινιχθεί ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στις 11 Ιουνίου, αφού η αύξηση του ενεργειακού κόστους που προκλήθηκε από τον πόλεμο ώθησε τον πληθωρισμό στο 3%, με πιθανές περαιτέρω αυξήσεις. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και επενδυτές προβλέπουν μία αύξηση 25 μονάδων βάσης.

Ενώ ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Νάγκελ, έχουν υποδείξει ότι μια τέτοια κίνηση είναι πολύ πιθανή, εκτός εάν οι προοπτικές των τιμών βελτιωθούν σημαντικά, υπάρχουν άλλοι που προειδοποιούν να μην βιαστεί κανείς, καθώς το ακριβότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο επηρεάζουν επίσης την οικονομική δραστηριότητα, μειώνοντας τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων.

Ο Νάγκελ, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά “γεράκια” του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε την Τρίτη ότι η νομισματική σύσφιξη αποτελεί μέρος του βασικού σεναρίου της ΕΚΤ.

Το «βασικό σενάριο περιλαμβάνει ήδη δύο αυξήσεις επιτοκίων πολιτικής, καθώς αυτή ήταν η προσδοκία της αγοράς κατά τη στιγμή που έγιναν οι υποθέσεις πρόβλεψης», τόνισε.