Νέα-διπλή-κίνηση-eurobank-σε-Σαουδική-Αραβία-και-Βουλγαρία

Αρκετά αθόρυβα αλλά με σταθερό βηματισμό, η Eurobank συνεχίζει να υλοποιεί κινήσεις εξαγορών και συμμετοχών σε αγορές και κλάδους που θεωρεί στρατηγικού ενδιαφέροντος, ενισχύοντας το διεθνές και ψηφιακό της αποτύπωμα.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, τον Απρίλιο του 2026, η Eurobank υπέγραψε συμφωνία (Shares Subscription Agreement – SSA) για επένδυση ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση ποσοστού 3,5% στην Vision Bank, μιας μη εισηγμένης ψηφιακής τράπεζας που δραστηριοποιείται στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές. Η τράπεζα επέλεξε να ταξινομήσει τη συμμετοχή της στη Vision Bank ως αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI).

Ζεσταίνεται το ενδιαφέρον για τη λύση δανείων ελβετικού φράγκου

Επιπλέον, ο όμιλος σύναψε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής που θα παρέχει έλεγχο σε βουλγαρική εταιρεία λογισμικού. Το αρχικό τίμημα διαμορφώνεται κοντά στα 18 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και earn-out scheme. Οι δύο συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Από τη Σόφια με… ανάπτυξη

«Άσσους» από το μανίκι συνεχίζει να βγάζει η διοίκηση της Eurobank, μέσω της παρουσίας της στη Βουλγαρία, αξιοποιώντας τη δυναμική της τοπικής οικονομίας και διεκδικώντας παράλληλα ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια. Η Eurobank Bulgaria συνεχίζει να «τρέχει» με ισχυρούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, ενισχύοντας τη διείσδυσή της κυρίως στη λιανική τραπεζική και συμβάλλοντας αυξητικά στη συνολική δανειακή δραστηριότητα του ομίλου.

Τα μεικτά δάνεια της Eurobank Bulgaria αυξήθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ περίπου από τα τέλη χρήσης 2025, φτάνοντας έτσι στα 9,3 δισ. ευρώ – τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε 9,1 δισ. ευρώ – εκ των οποίων το 58% περίπου αφορά τη λιανική πίστη, ήτοι στεγαστικά και καταναλωτικά. Κατά το πρώτο τρίμηνο, η Eurobank Bulgaria προχώρησε και σε πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου 97 εκατ. ευρώ, το οποίο ήταν πλήρως διαγραμμένο (είχαν σχηματιστεί πλήρεις προβλέψεις) αναγνωρίζοντας κέρδος 8 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε περαιτέρω στο 3,34%, παρά την αύξηση του spread καταθέσεων στο 1,47%, εξέλιξη που συνδέεται με την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 6,17%, στα 86 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα αποκλιμακώθηκε αισθητά στο 35,9% από 38,6% ένα χρόνο πριν.