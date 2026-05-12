Νέα πολιτική αδειών από την Eurobank – 25 ημέρες για όλους, από την πρώτη χρονιά εργασίας

Σε νέα πολιτική αδειών προχωρά η Eurobank, θεσπίζοντας κατώτατο όριο 25 ημερών κανονικής άδειας ετησίως για το σύνολο των εργαζομένων της, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας. Η πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε από τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, Νατάσσα Πασχάλη, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των παροχών προς το προσωπικό και της προσπάθειας της τράπεζας να ενδυναμώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Όπως ανακοίνωσε η κα. Πασχάλη, «όλοι οι εργαζόμενοι στην Eurobank αποκτούν δικαίωμα για κανονική άδεια τουλάχιστον 25 ημερών κάθε χρόνο, από την πρώτη κιόλας ημέρα εργασίας τους στον οργανισμό και ανεξαρτήτως της προϋπηρεσίας τους. Παρότι το ισχύον εργασιακό πλαίσιο προβλέπει διαφοροποίηση στον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας κάθε εργαζόμενου, η Τράπεζα καινοτομεί, παρέχοντας τουλάχιστον 25 ημέρες κανονικής άδειας για όλους. Στόχος είναι όλοι οι άνθρωποί μας να έχουν περιθώριο ξεκούρασης κατ’ έτος τουλάχιστον 5 εργάσιμων εβδομάδων, με δυνατότητα επέκτασης και σε έξι (6) εβδομάδες τον χρόνο, αν κάποιος αξιοποιήσει πλήρως την ευχέρεια των χειμερινών αδειών-bonus.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα πολιτική της τράπεζας αυξάνονται οι ημέρες άδειας για εργαζόμενους με έως 10 χρόνια προϋπηρεσίας, καθιερώνοντας ελάχιστο όριο τις 25 ημέρες ετησίως. Για όσους έχουν άνω των 25 ετών προϋπηρεσίας, οι ημέρες άδειας διαμορφώνονται στις 26.

Φέρνει το «Vacation Leave day»

Επίσης, η τράπεζα ενισχύει έμπρακτα την κουλτούρα έγκαιρου προγραμματισμού και ουσιαστικής αξιοποίησης της άδειας, εισάγοντας μια άδεια-ανταμοιβή: μία επιπλέον ημέρα άδειας, τη Vacation Leave day για όλους όσους πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά: α) καταχωρούν τον ετήσιο προγραμματισμό τους στο σύστημα έως τις 31 Μαρτίου (κατ’ εξαίρεση για φέτος έως τις 15 Ιουνίου) και β) αξιοποιούν το σύνολο της κανονικής τους άδειας μέχρι το τέλος του έτους (31 Δεκεμβρίου).

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Eurobank επιδιώκει να στηρίξει ενεργά τον απαραίτητο χρόνο ξεκούρασης των εργαζομένων, δίνοντας κίνητρο για την πλήρη αξιοποίηση της ετήσιας άδειας και ενισχύοντας τον καλύτερο προγραμματισμό τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η Vacation Leave day θα είναι διαθέσιμη για χρήση, σε όσους τη διασφαλίσουν, από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Υπενθυμίζεται ότι ο προγραμματισμός της κανονικής μας άδειας μπορεί να επικαιροποιείται στο SAP Success Factors, εφόσον χρειαστεί, εντός του έτους, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων όπως διαμορφώνονται. (Οδηγία Αδειών, Οδηγία Διαχείρισης)

Στόχος της τράπεζας είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν πιο ισορροπημένο και ουσιαστικό τρόπο εργασίας, όπου η ξεκούραση και η σωστή οργάνωση του χρόνου αποτελούν προτεραιότητα για όλους.

Αναλυτικά η δήλωση της κα. Νατάσσας Πασχάλη.

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην Eurobank αντιμετωπίζουμε την ευημερία των ανθρώπων μας ως θεμελιώδη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξή μας. Με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες που διαμορφώνονται σε κάθε φάση της ζωής, έχουμε διαχρονικά δημιουργήσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αδειών και παροχών, σχεδιασμένων να υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα όλων. Πολιτικές όπως η τηλεργασία, η χειμερινή άδεια–bonus και όλες οι επιπλέον άδειες για ειδικούς λόγους, ενισχύουν ενεργά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δίνοντας σε κάθε εργαζόμενο τον χώρο και την ευελιξία που χρειάζεται.

Ειδικότερα, το πλαίσιο αδειών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών: από ενισχυμένες άδειες για τους γονείς -ώστε να μπορούν να είναι παρόντες στις σημαντικές στιγμές της οικογενειακής ζωής- έως άδειες για τη φροντίδα συγγενών, αλλά και ρυθμίσεις που διευκολύνουν την προσωπική ισορροπία ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης. Είτε πρόκειται για εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις, είτε για όσους βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ή επιλογές ζωής, αναγνωρίζουμε ότι ο χρόνος εκτός εργασίας είναι απαραίτητος για όλους: για ξεκούραση, προσωπική ανάπτυξη, σχέσεις και ποιότητα ζωής.

Ως επικεφαλής του Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, θέλω να επαναβεβαιώσω τη σταθερή μας προσήλωση σε έναν ουσιαστικό στόχο: να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, να ακούμε με προσοχή τις ανάγκες τους και να επιλέγουμε καινοτόμες προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται σε αυτές, ενισχύοντας την ευημερία όλων — σε προσωπικό, σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Γιατί η Eurobank είναι οι άνθρωποί της. Ζει, εξελίσσεται και προχωρά μέσα από όλους εμάς — και αυτό την κάνει να ξεχωρίζει.

Νατάσσα Πασχάλη

Group CHRO»