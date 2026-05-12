Νέα-πολιτική-αδειών-στη-eurobank:-25-ημέρες-για-όλους-από-την-πρώτη-χρονιά-εργασίας

Ανεβάζει τον πήχη στις παροχές προσωπικού η Eurobank, με τη νέα πολιτική αδειών που ανακοίνωση σήμερα η Group CHRO Νατάσσα Πασχάλη.

Πλέον η τράπεζα θεσπίζει ελάχιστο όριο 25 ημερών κανονικής άδειας για όλους τους εργαζομένους από το πρώτο έτος, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας.

Η παρέμβαση αυτή ενισχύει τη συνολική στόχευση για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, σε μια περίοδο που οι όροι εργασίας επανακαθορίζονται.

Όπως ανέφερε η κα Πασχάλη: “Στην Eurobank λαμβάνουμε μία ακόμα καινοτόμα πρωτοβουλία που στηρίζει την ευημερία των ανθρώπων μας. Η καθιέρωση των τουλάχιστον 25 ημερών κανονικής άδειας για όλους τους εργαζομένους μας, από το πρώτο έτος της εργασίας τους και ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας, αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.

Καλλιεργούμε μια εργασιακή κουλτούρα που δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Πρεσβεύουμε ότι ο χρόνος ξεκούρασης και αποσύνδεσης δεν είναι προνόμιο, αλλά ανάγκη για όλους και εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να τον διασφαλίζουμε στην πράξη”.