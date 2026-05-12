Ντάιμον-(jp-morgan):-Οι-«ανόητες»-εμπορικές-διαφορές-ΗΠΑ-και-Ευρώπης-βλάπτουν-την-ανάπτυξη

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι αγορές δεν αποτιμούν πλήρως το εύρος των κινδύνων που διαμορφώνονται διεθνώς.

Μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, έστειλε ο CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, υποστηρίζοντας ότι η επίλυση των «ανόητων» εμπορικών προβλημάτων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ισχυρότερη ανάπτυξη και στις δύο οικονομίες.

«Αν με ρωτούσατε ποιος θα έπρεπε να είναι ο στόχος της οικονομικής μας σχέσης με την Ευρώπη, θα έπρεπε να είναι μια ισχυρότερη Ευρώπη», ανέφερε ο επικεφαλής της JP Morgan,την Τρίτη, σε συνέντευξή του στο -, στο περιθώριο του ετήσιου συνεδρίου Global Markets της JPMorgan στο Παρίσι.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο «και οι δύο οικονομίες θα αναπτύσσονταν καλύτερα».

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι αγορές δεν αποτιμούν πλήρως το εύρος των κινδύνων που διαμορφώνονται διεθνώς.

Στην ίδια συνέντευξη επανέλαβε ότι τα ιστορικά υψηλά στις αγορές δεν αντανακλούν απαραίτητα τις σημερινές προκλήσεις, ενώ χαρακτήρισε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «μεγάλο ζήτημα».

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πορεία των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων, καθώς οι δασμοί, η ρυθμιστική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις για επενδύσεις και παραγωγή.