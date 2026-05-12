Οι-ελληνικές-τράπεζες-κυριαρχούν-στη-χρηματοδότηση-της-ελληνικής-ναυτιλίας

Εντυπωσιακή δυναμική κατέγραψε το 2025 η χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας από τις τράπεζες, με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες να αναδεικνύονται στους απόλυτους πρωταγωνιστές της αγοράς. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Petrofin Research, η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση προς την ελληνική ναυτιλία αυξήθηκε κατά 11,5%, φθάνοντας τα 59,7 δισ. δολάρια, έναντι 53,5 δισ. δολαρίων το 2024.

Για πρώτη φορά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των τραπεζών που χρηματοδοτούν την ελληνική ναυτιλία βρέθηκε η National Bank of Greece, με συνολικό χαρτοφυλάκιο 6,47 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 53%. Ακολούθησαν η Eurobank με 6,2 δισ. δολάρια και η Piraeus Bank με 6,07 δισ. δολάρια, ενώ στην πέμπτη θέση βρέθηκε η Alpha Bank με 4,6 δισ. δολάρια. Έτσι, οι ελληνικές τράπεζες κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις διεθνώς στη χρηματοδότηση ελληνόκτητων πλοίων, επιβεβαιώνοντας τη σαφή μετατόπιση ισχύος στον κλάδο.

Η έρευνα της Petrofin αποδίδει τη μεγάλη άνοδο των ελληνικών τραπεζών σε σειρά παραγόντων, όπως η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και των τραπεζικών ιδρυμάτων, η πολυετής εξειδίκευση στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και η δυνατότητα παροχής πιο ανταγωνιστικών όρων χρηματοδότησης σε σχέση με διεθνείς ομίλους. Οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν συνολικά τα ναυτιλιακά τους χαρτοφυλάκια κατά 34%, από 18,6 δισ. δολάρια το 2024 σε περίπου 25 δισ. δολάρια το 2025. Παράλληλα, το μερίδιό τους στην αγορά ανήλθε στο 70% για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, από 67% το προηγούμενο έτος.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η αύξηση των δεσμευμένων αλλά μη εκταμιευμένων δανείων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 32%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των τραπεζών προς την ελληνική ναυτιλία και τη χρηματοδότηση νέων ναυπηγήσεων. Το 58% των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων αφορά πλέον newbuilding projects, έναντι 54,5% το 2024. Σύμφωνα με την Petrofin, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να ενισχύσουν τη θέση τους προσφέροντας μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις ανά πελάτη, ακόμη και για ολόκληρους στόλους ή μεγάλα ναυπηγικά προγράμματα, χωρίς την ανάγκη κοινοπρακτικών σχημάτων. Παράλληλα, διεύρυναν τις υπηρεσίες τους προς τους εφοπλιστές, παρέχοντας προϊόντα συναλλάγματος, επενδυτικές υπηρεσίες, private banking και χρηματοδοτήσεις ακινήτων και ξενοδοχειακών επενδύσεων.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τράπεζες χωρίς φυσική παρουσία στην Ελλάδα κατέγραψαν πτώση 4,3%, ενώ ακόμη και οι ξένες τράπεζες με ελληνική παρουσία δυσκολεύτηκαν να ανταγωνιστούν την αυξανόμενη επιρροή των ελληνικών ομίλων. Η συνολική ανάπτυξη των ξένων τραπεζών περιορίστηκε μόλις στο 3%. Ο δείκτης Petrofin για τη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας αυξήθηκε στις 361 μονάδες το 2025, από 324 το 2024, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2016. Ο δείκτης αποτυπώνει αποκλειστικά την τραπεζική χρηματοδότηση και δεν περιλαμβάνει leasing, sustainability linked bonds ή άλλες μορφές δανεισμού.

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, τις υψηλές τιμές ενέργειας, τις πιέσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τις ανησυχίες για ενδεχόμενη ύφεση, η ελληνική ναυτιλία συνέχισε να επεκτείνεται δυναμικά. Η αυξημένη ρευστότητα των Ελλήνων εφοπλιστών, η ισχυρή ζήτηση για νέα πλοία και η ανάγκη ανανέωσης στόλων διατήρησαν υψηλή τη ζήτηση για τραπεζικό δανεισμό. Οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν θετικές, με τις ελληνικές τράπεζες να αναμένεται να συνεχίσουν την επέκτασή τους στον ναυτιλιακό τομέα, αξιοποιώντας τόσο τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική τους εικόνα όσο και τη σταθερή εμπιστοσύνη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.