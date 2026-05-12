ΟΛΘ: Πετυχημένο το 2025 με καθαρό μέρισμα 2,09 ευρώ ανά μετοχή – Σχέδια για επέκταση και ένταξη στον IMEC

Σε «ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά», με σημαντική αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και ιστορικές επιδόσεις σε οικονομικά μεγέθη, εξελίχθηκε το 2025 για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Η εταιρεία επιδεικνύει ανθεκτικότητα στους κραδασμούς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνεχίζει βάσει χρονοδιαγράμματος το έργο στην 6η προβλήτα (που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2029) και προετοιμάζεται για να διεκδικήσει τη συμμετοχή τoυ λιμένος της Θεσσαλονίκης στον διηπειρωτικό οικονομικό διάδρομο IMEC, που στόχο έχει να ενώσει την Ασία με την Ευρώπη δια θαλάσσης και μετέπειτα σιδηροδρόμου.

«Είναι στους στόχους μας να είμαστε κι εμείς ένας κόμβος του ΙΜΕC. Προς τον σκοπό αυτό έχουμε ήδη ενεργοποιηθεί -και η εμπορική διεύθυνση της ΟΛΘ ΑΕ και εγώ προσωπικά- και τρέχουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν ο IMEC ανοίξει πραγματικά. Ακόμη και με τη Χάιφα συνομιλούμε, προκειμένου από εκεί να έρχονται στη Θεσσαλονίκη τα εμπορεύματα και από εδώ να πηγαίνουν στα Βαλκάνια», είπε, απαντώντας σε ερώτημα του - ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, δρ Γιάννης Τσάρας, κατά τη γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα με απαρτία 84,34%.

«Σε επίπεδο εμπορικής δραστηριότητας, το 2025 είχαμε σημαντικές εξελίξεις. Προωθήθηκε το λιμάνι ως στρατηγικός διάδρομος εμπορευματοκιβωτίων ψύξης (…)και σε συνεργασία με μεγάλες ναυτιλιακές επετεύχθη αύξηση της διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων» σημείωσε o δρ Τσάρας και συμπλήρωσε ότι τα λεγόμενα «berth windows» επέδρασαν πέρυσι θετικά στη διακίνηση: το 2025 εξυπηρετήθηκαν 550 πλοία και διακινήθηκαν 617.000 TEUs, όγκος σημαντικά αυξημένος (+9,1%), σε σχέση με το ήδη εξαιρετικό 2024 και με προοπτική για σημαντική περαιτέρω αύξηση το 2026. Θετικά εξελίχθηκε και η κρουαζιέρα, με αφίξεις 69 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, που μετέφεραν 87.000 επιβάτες και με μεγάλη προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Επιπλέον, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έγινε το πρώτο στην Ευρώπη που υποδέχθηκε πλοίο γενικού φορτίου αποκλειστικά φορτωμένο με μεγάλες μπαταρίες για μονάδες παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Μείωση σημειώθηκε ωστόσο στη διακίνηση συμβατικού φορτίου, εξέλιξη που ο δρ Τσάρας απέδωσε σε δύο παράγοντες: πρώτον, στη σταδιακή μετατόπιση στα κοντέινερ και, δεύτερον, στην ενεργειακή κρίση, που μαστίζει την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα εργοστάσια που διακινούσαν πρώτες ύλες ή τελικό προϊόν μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, είτε εντός είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας (πχ, στα Σκόπια ή τη νότια Βουλγαρία), να σταματήσουν να λειτουργούν ή να μειώσουν δραστηριότητες. Ωστόσο, η πτώση αυτή αντισταθμίστηκε σε έναν βαθμό από την άνοδο στο γενικό φορτίο, που το 2025 εκτόπισε για πρώτη φορά το χύδην από την πρώτη θέση των διακινούμενων.

Εγκαταστάθηκε το πρώτο μικρό εργοτάξιο παραγωγής μπετόν στην προβλήτα 6

Σχετικά με το έργο επέκτασης της 6ης προβλήτας, ο δρ Τσάρας επισήμανε ότι η επένδυση προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος και τον Απρίλιο αφίχθη στο λιμάνι το ειδικό πλοίο (δράγα), που θα κάνει τη βυθοκόρηση, αυξάνοντας το βάθος της προβλήτας. Όπως γνωστοποίησε, ήδη έχει εγκατασταθεί πολύ κοντά στο έργο ένα μικρό εργοτάξιο παραγωγής μπετόν, στο οποίο παράγονται τα «caissons», δηλαδή πλωτά κυψελωτά κιβώτια, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου. «Οτιδήποτε έπεται είναι ήδη εγκεκριμένο από ανεξάρτητο μηχανικό (…) Δεν έχουμε ξεφύγει από τους χρόνους που προβλέπει η σύμβαση και αν δεν συμβεί κάτι παράξενο, το έργο θα ολοκληρωθεί όπως έχει υπολογιστεί» » σημείωσε και συμπλήρωσε πως η χρηματοδότηση του έργου είναι διασφαλισμένη. Απομένει να οριστικοποιηθούν τυπικά οι τελικοί όροι του χρηματοδοτικού σχήματος στους επόμενους μήνες, επί των οποίων η ΟΛΘ ΑΕ, λόγω της καλής οικονομικής της κατάστασης (μηδενική δανειακή επιβάρυνση και σταθερή κερδοφορία), έχει το περιθώριο να διαπραγματευτεί.

Επιπλέον, η ΟΛΘ προχωρά και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, τμήμα της οποίας είναι το εμβληματικό κτήριο του παλιού τελωνείου (υποχρεωτική επένδυση προτεραιότητας 2), για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός (προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2025) για τη στατική του αποκατάσταση και την εμπορική του αξιοποίηση. Ο κ.Τσάρας πρόσθεσε ακόμη πως το ανεκτέλεστο των υποχρεωτικών επενδύσεων της ΟΛΘ (συμπεριλαμβανομένης της προβλήτας) αγγίζει σήμερα τα 157 εκατ. ευρώ κι αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν στα επόμενα τρία-τρεισίμισι χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι μη υποχρεωτικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στο λιμάνι ανέρχονται σε 67 εκατ.

«Από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε το λιμάνι (σ.σ. το 2018) ώς το τέλος του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις της τάξης των 90 εκατ. ευρώ, παρά τις αρνητικές γεωπολιτικές συνθήκες, με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, κόντρα στις οποίες η εφοδιαστική αλυσίδα μέσω του λιμένος της Θεσσαλονίκης επιδεικνύει ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα» υπογράμμισε ο δρ Τσάρας, σημειώνοντας ότι η μόνη ανησυχία αφορά το ενεργειακό πρόβλημα «που αν τραβήξει πολύ, παρότι έχουμε δικλείδες και έχουμε σκεφτεί στον προϋπολογισμό μας τι έχουμε να κάνουμε, πιθανώς να μας δημιουργήσει κάποιο μικρό πρόβλημα».

Για την ακύρωση του διαγωνισμού για το λιμάνι του Βόλου (σ.σ. η ΟΛΘ είχε ανακηρυχθεί προκριθείς επενδυτής για το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΒ Α.Ε, αλλά η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας- ΕΕΣΥΠ αποφάσισε να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία), ο δρ Τσάρας υπενθύμισε ότι η εταιρεία έχει προβεί σε νομικές ενέργειες και αναμένει το αποτέλεσμα. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ υπενθυμισε ακόμη ότι η εταιρεία συμμετέχει στον δημόσιο διαγωνισμό για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, όπου επελέγη τον Ιούλιο του 2025 να λάβει μέρος στη δεύτερη φάση του, για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς. «Η εταιρεία αναμένει στην παρούσα φάση τη δημοσίευση των όρων διενέργειας του τελικού σταδίου του διαγωνισμού, για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών» επισήμανε. Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε τη διανομή αυξημένου μερίσματος ύψους 2,20 ευρώ/μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2025, με ημερομηνία έναρξης καταβολής την 20ή Μαΐου.

Μέρισμα

Παράλληλα, ανακοίνωσε καθαρό μέρισμα € 2,09 ανά μετοχή για το 2025. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, «Record Date», ορίσθηκε η Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Euronext Athens, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού (Record Date). Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Optima bank A.E.» («Optima Bank»), ως ακολούθως:

Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Α.Ε.Π.Ε.Υ.), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της «Euronext Securities Athens S.A.»

(εφεξής και «Euronext Securities Athens») και τις σχετικές αποφάσεις της. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της «Euronext Securities Athens», η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την «Euronext Securities Athens» και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την πληρώτρια τράπεζα.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της Optima Bank, θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (έως την 20η Μαΐου 2027).