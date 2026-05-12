Ο-Κωνσταντίνος-Τασούλας-στην-τελετή-παράδοσης-του-Υποβρυχίου-«ΠΡΩΤΕΥΣ»-στο-Πάρκο-Ναυτικής-Παράδοσης-«ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκε απόψε η τελετή παράδοσης του υποβρυχίου «ΠΡΩΤΕΥΣ» ως υπαίθριο, πλέον, έκθεμα στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Οι Έλληνες και η Θάλασσα».

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι «ο “Πρωτέας” δεν παροπλίζεται. Ακολουθεί το παράδειγμα του Πρωτέα της μυθολογίας. Αλλάζει μορφή και αρχίζει τη δεύτερη ζωή του, πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Γίνεται κιβωτός της ναυτικής μας ιστορίας, της ναυτικής ιστορίας ενός λαού με ενδεχομένως την πιο λαμπρή ναυτική ιστορία στον κόσμο» και πρόσθεσε ότι «ο ελληνικός πολιτισμός, το πνεύμα και η ισχύς της Ελλάδας είναι ταυτισμένα με τη θάλασσα».

Όπως τόνισε «Η διαλεκτική μας με τη θάλασσα είναι εκείνο που μας κάνει αυτό που είμαστε», ενώ υποστήριξε ότι «το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται πάντοτε στην θάλασσα».

