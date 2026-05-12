Ο πόλεμος στο Ιράν «χτυπά» μέχρι και τα σακουλάκια των σνακ – Ιαπωνικός κολοσσός γυρίζει σε ασπρόμαυρες συσκευασίες

Ο πόλεμος με το Ιράν και η αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ αρχίζουν πλέον να επηρεάζουν ακόμη και προϊόντα της καθημερινότητας, με την ιαπωνική Calbee — τη μεγαλύτερη εταιρεία σνακ της χώρας — να ανακοινώνει ότι περνά προσωρινά σε ασπρόμαυρες συσκευασίες για ορισμένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της λόγω ελλείψεων σε υλικά που χρησιμοποιούνται στα μελάνια εκτύπωσης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τις 25 Μαΐου θα κυκλοφορήσουν νέα, απλοποιημένα πακέτα για 14 προϊόντα της, μεταξύ αυτών πατατάκια και κράκερ γαρίδας.

Πίσω από την απόφαση βρίσκεται η αναστάτωση στην αγορά νάφθας — ενός παραγώγου του πετρελαίου που χρησιμοποιείται τόσο στα μελάνια όσο και στα πλαστικά.

Η νάφθα έγινε ξαφνικά… δυσεύρετη

Οι τιμές της νάφθας στην Ασία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά διακοπεί.

Πριν από τη σύγκρουση, περίπου το 40% των εισαγωγών νάφθας της Ιαπωνίας προερχόταν από τη Μέση Ανατολή.

Η Calbee ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η αλλαγή στη συσκευασία γίνεται λόγω «αστάθειας στην προμήθεια πρώτων υλών εξαιτίας των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή».

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερής τροφοδοσίας των προϊόντων», σημείωσε η εταιρεία.

Από τα σνακ μέχρι τα αεροπλάνα

Το περιστατικό αποτελεί μία ακόμη ένδειξη του πώς ο πόλεμος με το Ιράν εξαπλώνει τις επιπτώσεις του πολύ πέρα από την αγορά πετρελαίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο προειδοποιούν για αυξήσεις κόστους και προβλήματα εφοδιασμού σε καύσιμα, πλαστικά, χημικά και ήλιο.

Η Ασία πλήττεται ιδιαίτερα έντονα, καθώς πολλές οικονομίες της εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για ενέργεια και πετροχημικά προϊόντα.

Japanese snack maker Calbee is reportedly planning to switch packaging for some of its products to black and white versions, citing instability in the procurement of printing ink and other materials due to the situation in the Middle East.https://t.co/gz5swH5EGU — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) May 12, 2026

Ακρίβεια και ελλείψεις στην Ιαπωνία

Η κρίση έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρεται στα ράφια.

Στις αρχές Μαΐου, η ιαπωνική Mizkan — γνωστή για το δημοφιλές προϊόν natto (ζυμωμένη σόγια) — ανέστειλε πωλήσεις ορισμένων προϊόντων και αύξησε τιμές σε άλλα λόγω έλλειψης δοχείων πολυστυρενίου.

Παράλληλα, αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Toyota και η Hyundai προειδοποίησαν ότι τα κέρδη τους πιέζονται από το αυξημένο κόστος υλικών και τη μείωση των πωλήσεων.

Το ντόμινο επεκτείνεται διεθνώς

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην Ασία. Αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν περιορίσει πτήσεις και καθηλώσει αεροσκάφη λόγω της εκτόξευσης των τιμών των αεροπορικών καυσίμων.

Την περασμένη εβδομάδα, η βρετανική αλυσίδα ένδυσης Next ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών έως και 8% σε ορισμένες αγορές εκτός Ευρώπης, επικαλούμενη το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διαταραχές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το μήνυμα των αγορών είναι πλέον σαφές: ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο το πετρέλαιο. Επηρεάζει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία — μέχρι και το χρώμα στις συσκευασίες των πατατακίων.

– - BBC