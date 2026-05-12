Πιέσεις στο Χρηματιστήριο μετά τις υψηλές «πτήσεις» – Στο επίκεντρο τράπεζες και MSCI

Με θετικό προβάδισμα εισήλθε στη σημερινή (12/5) συνεδρίαση η αγορά, μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση του ΓΔ που τον έφερε στις 2.295,32 μονάδες. Ωστόσο, το θετικό κλίμα δεν άργησε να ανατραπεί, αφού από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης το ταμπλό βάφτηκε «κόκκινο».

Ο ΓΔ «παίζει» πλέον στις 2.265,71 μονάδες με απώλειες -1,29%, ενώ ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται στις 5.751,41 μονάδες με χασούρα -1,36%. Μέχρι στιγμής, ο ΓΔ έχει κινηθεί μεταξύ των 2.280,89 μονάδες (υψηλό) και 2.265,69 μονάδες (χαμηλό), με το υψηλό της ημέρας να παραμένει 14,4 μονάδες χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο.

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί κατά -2,67% στις 2.582,140 μονάδες και με την Alpha Bank στο -2,48%, τη Eurobank στο -3,28%, την ΕΤΕ στο -3,04% και την Τράπεζα Πειραιώς στο -2,14%.

Στα «κόκκινα» και η ΕΥΔΑΠ (-1,94%), ο Σαράντης (-0,53%), η ΑΚΤΟR (-1,79%), η ΤΙΤΑΝ (-1,45%), η LAMDA DEV. (-1,14%) και η Allwyn (-1.21%). Στον αντίποδα, κέρδη καταγράφει ο ΔΑΑ (+0,8%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει αμετάβλητη και η HellniQ Energy κερδίζει +2,05%.

Η ζώνη των 2.280 – 2.300 μονάδων (που προς το παρόν έχουν χαθεί) παραμένει το βασικό σημείο παρακολούθησης για τον ΓΔ, ενώ εάν η συνεδρίαση κλείσει κάτω από τις 2.250 μονάδες, ο κίνδυνος βαθύτερης διόρθωσης θα αυξηθεί.

Στα επιμέρους, η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στην CrediaBank με την αγορά να συνεχίζει να αποτιμά ισχυρή κερδοφορία, κεφαλαιακή επάρκεια και προοπτικές διανομών, αλλά και στην Optima που κατέγραψε καθαρά κέρδη €47,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, με ισχυρή πιστωτική επέκταση, αύξηση καταθέσεων κατά 34% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 25%.

Το ενδιαφέρον της αγοράς παραμένει αυξημένο και λόγω των επικείμενων εταιρικών κινήσεων σε Αττικά Πολυκαταστήματα, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. και METKA ATE.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης είναι η αναθεώρηση των δεικτών της MSCI, με τους επενδυτές να αναμένουν τα αποτελέσματα μετά το κλείσιμο, παράγοντας που αυξάνει τη νευρικότητα. Ο δείκτης MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει οκτώ μετοχές (Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn και Jumbo)μ με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της 29ης Μαΐου.

Την ίδια ώρα, η διεθνής εικόνα παραμένει εύθραυστη, αλλά όχι καθαρά αρνητική, με τη Wall Street να έχει αφήσει πίσω της από χθες ήπια κέρδη, αλλά και δύο από τους βασικούς δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά, παρά την αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν. Στην Ασία σήμερα το πρωί τα πρόσημα ήταν μεικτά, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν στα «κόκκινα» με όλους τους επιμέρους κλάδους να κινούνται επιφυλακτικά και πτωτικά.