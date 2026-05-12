Σε-υψηλά-δεκαετιών-εκτόξευσε-το-κόστος-δανεισμού-του-Ηνωμένου-Βασιλείου-η-πολιτική-αβεβαιότητα-για-το-μέλλον-του-Στάρμερ

Το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου εκτοξεύθηκε σήμερα (12/5) σε υψηλά δεκαετιών, εν μέσω έντονων ανησυχιών για πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια στη χώρα, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με εξέγερση βουλευτών του Εργατικό Κόμματος και μελών της κυβέρνησής του.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 5,14% το πρωί της Τρίτης και το μεσημέρι παρέμενε πάνω από 5,1%, μολονότι ο Εργατικός πρωθυπουργός διαμήνυσε νωρίτερα στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, ουσιαστικά προκαλώντας τους επίδοξους διαδόχους του να ενεργοποιήσουν την επίσημη εσωκομματική διαδικασία εκλογής αρχηγού.

Πρόκειται για τη χειρότερη απόδοση του 10ετούς τίτλου από το 2008, ξεπερνώντας τα επίπεδα που καταγράφηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, αλλά και το 2022, όταν η πρώην πρωθυπουργός Λιζ Τρας ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά έκτακτο «μίνι προϋπολογισμό» που οδήγησε στην κατάρρευση της κυβέρνησής της λίγες εβδομάδες αργότερα.

Με αυτά τα δεδομένα η Βρετανία δανείζεται με σαφώς υψηλότερο επιτόκιο από τα μέλη της ευρωζώνης. Ενδεικτικό είναι πως το ελληνικό 10ετές κινείται σήμερα κάτω από το 3,8%, δηλαδή 1,3 μονάδες καλύτερα σε σχέση με το βρετανικό.

Ακόμα δυσμενέστερη είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά το 30ετές ομόλογο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο επηρεάζεται περισσότερο από τη δημοσιονομική προοπτική. Η απόδοση του μακροπρόθεσμου τίτλου υπερέβη το πρωί το 5,8%, που συνιστά το υψηλότερο επίπεδο από το 1998, υποχωρώντας ελάχιστα στις μεσημεριανές συναλλαγές.

Η αύξηση του κόστους δανεισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μία περίοδο που οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί βρίσκονται υπό πίεση λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει η σύρραξη στον Κόλπο, αποτελεί νέα υπενθύμιση των κινδύνων που εγείρει η πολιτική αστάθεια, λίγους μόλις μήνες μετά την οριακή ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού από τη Γαλλία.

Ο Στάρμερ είναι ο πέμπτος Βρετανός πρωθυπουργός την τελευταία επταετία, μία περίοδο πρωτοφανούς αβεβαιότητας για μία από τις παλαιότερες δημοκρατίες στον κόσμο.

Η νέα πολιτική κρίση ξέσπασε μετά την απογοητευτική επίδοση των Εργατικών στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά τα μηνύματα του πρωθυπουργού και των συμμάχων του ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη θέση του, δύο μέλη του κυβερνητικού σχήματος έχουν παραιτηθεί και περίπου 80 μέλη της ΚΟ των Εργατικών έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην παραμονή του Στάρμερ στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Πέραν της πολιτικής αστάθειας, οι αγορές αξιολογούν και τους δημοσιονομικούς κινδύνους. Τυχόν απομάκρυνση του Στάρμερ ενδέχεται να οδηγήσει σε ενίσχυση της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών, σενάριο που προκαλεί ανησυχία ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.