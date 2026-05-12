Στα «κόκκινα» οι αγορές Ασίας – Ειρηνικού μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την κατάσταση της εκεχειρίας

Οι αγορές Ασίας – Ειρηνικού κινήθηκαν κατά κύριο λόγο σε αρνητικό έδαφος την Τρίτη (12/5) μετά την προειδοποίηση του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε «οριακή κατάσταση».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αμφιβάλλει για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, λέγοντας πως η εύθραυστη ανακωχή βρίσκεται ουσιαστικά «υπό μηχανική υποστήριξη», αφού η Τεχεράνη έδωσε, όπως ανέφερε, μια απαράδεκτη απάντηση στην πρόταση της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Θα έλεγα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε οριακή κατάσταση επιβίωσης, όπως όταν ο γιατρός μπαίνει στο δωμάτιο και λέει: “Κύριε, το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει περίπου 1% πιθανότητες να επιβιώσει”», δήλωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,44% στις 62,692.00 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,89%.

Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1997, αγγίζοντας το 2,545%, αφού τα πρακτικά της Τράπεζας της Ιαπωνίας αποκάλυψαν ότι ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποστήριξαν πως η BOJ θα πρέπει σύντομα να αυξήσει τα επιτόκια.

Στον αντίποδα, ο νοτιοκορεατικός Kospi υποχώρησε κατά 2,29% στις 7,643.15 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε περισσότερο από 1,99%.

Στο ίδιο φόντο, στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,36% στις 8,670.70 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,15% στις 26,367.50 μονάδες, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,31%.

Τέλος, στην Ινδία ο Nifty 50 σημείωσε πτώση 1,08% στις 23,559.45 μονάδες.