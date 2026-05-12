Στα-700-εκατ.-ευρώ-τα-προσαρμοσμένα-ebitda-της-ΔΕΗ-το-α’-τρίμηνο

Ισχυρές επιδόσεις παρουσίασε το α’ τρίμηνο ο όμιλος ΔΕΗ, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να ανέρχονται στα 700 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας βρέθηκαν στα 200 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας αντανακλά την αυξανόμενη συνεισφορά των σημαντικών επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ θετικά συνέβαλαν και οι ευνοϊκές υδρολογικές και ανεμολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το α’ τρίμηνο του 2026.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 82% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής σε συνέχεια της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πλάνου του Ομίλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του α’ τριμήνου 2026, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Περαιτέρω αύξηση αναμένεται στα επόμενα τρίμηνα, με έργα συνολικής ισχύος 6,7 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία (υποβολή προσφορών).

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 700 εκατ. ευρώ από 500 εκατ. ευρώ ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 200 εκατ. ευρώ από 100 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,0x, παρά το σημαντικό ύψος των επενδύσεων, παραμένοντας σαφώς κάτω από το όριο του 3,5x που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 6,9 δισ. ευρώ στις 31.03.2026.

Προοπτικές για το 2026

Επιβεβαίωση των στόχων για προσαρμοσμένο EBITDA στα 2,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα 700 εκατ. ευρώ, και διανομή μερίσματος ύψους 0,80 ευρώ/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε δυναμικά το 2026, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και συνεχή πρόοδο σε όλους τους πυλώνες της στρατηγικής μας. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αναδεικνύουν τη δυναμική του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας στη διανομή και τα οφέλη της συνεχιζόμενης μετάβασής μας προς ένα καθαρότερο και πιο ευέλικτο χαρτοφυλάκιο παραγωγής.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια το επενδυτικό μας πλάνο, δίνοντας έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής. Με 6,7 GW έργων ΑΠΕ ήδη υπό κατασκευή ή έτοιμων προς κατασκευή, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη των στόχων μας για το 2030.

Παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη των οικονομικών μας στόχων για το 2026. Όραμά μας είναι η ΔΕΗ να ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στην Κεντρική-Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας για να γίνουμε πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας για ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους μετόχους μας.»