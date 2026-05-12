Στη-διπλωματική-σκακιέρα-μεταφέρεται-το-θρίλερ-του-drone

Ενόχληση και προβληματισμό προκάλεσε στην Αθήνα το περιστατικό του έμφορτου με εκρηκτικά drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε και δημοσίως να μεταφέρει αυτό το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, διαμηνύοντας παράλληλα ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμιά απόπειρα να μεταφερθεί οποιαδήποτε εκδοχή πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, έστειλε σαφή μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Με πρώτο και κυρίαρχο ότι δεν πρόκειται η ελληνική πλευρά να κάνει τα στραβά μάτια απέναντι σε κινήσεις και ενέργειες, που αποτελούν απειλή σε πολλά επίπεδα και ότι δεν πρόκειται να υποβαθμίσει τη σημασία του γεγονότος. «Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Η Αθήνα αξιολογεί τον εντοπισμό του drone, του Μη Επανδρωμένου Οχήματος Επιφανείας (USV), όπως είναι η επίσημη ορολογία – και την πιθανότητα να προοριζόταν για κάποια επίθεση, ενδεχομένως εναντίον ρωσικού πλοίου που θα διερχόταν από την ευρύτερη περιοχή, ως μια εξέλιξη με ασύμμετρα χαρακτηριστικά. Και αυτό διότι θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και να διαταράξει την τουριστική περίοδο στην αρχή της σεζόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα». Η έρευνα στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Γεραπετρίτης αφορά την ανάλυση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που μπορούν να συγκεντρωθούν από την αποσυναρμολόγηση του drone και από τα στοιχεία που μπορούν να αντληθούν από τις συσκευές με τις οποίες ήταν εφοδιασμένο.

Ιδιαίτερα από την ανάλυση των στοιχείων δορυφορικής επικοινωνίας, τα οποία μπορεί να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε για να φτάσει στο σημείο όπου εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Από τα στοιχεία αυτά θα φανεί εάν επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει για την πιθανή προέλευση και τους πιθανολογούμενους στόχους του USV. Για να ακολουθήσουν στη συνέχεια «τα αναγκαία διαβήματα», καθώς η Αθήνα είναι αποφασισμένη να καταστήσει σαφές ότι «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, με την ενημέρωση των ομολόγων του κ. Γεραπετρίτη και των υπερεθνικών θεσμικών οργάνων των Βρυξελλών, η Αθήνα επιδιώκει και μέσα από τους διαύλους της Ε.Ε. να στείλει τα κατάλληλα μηνύματα προς τους αποδέκτες, ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η εξέλιξη.

Συμπληρωματικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να κλείσει τις συζητήσεις που προκάλεσε η αναφορά του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, σε εντοπισμό του θαλάσσιου drone εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. «Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου drone, δηλαδή προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων» είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για μια φράση που απομονώθηκε και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις με βάση αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα θα συνεχίσει να απασχολεί τις επόμενες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και η αξιολόγηση των δεδομένων που θα προκύψουν, ενώ ένα ακόμη ερώτημα που ζητά απάντηση είναι αν το συγκεκριμένο USV είναι το μόνο που έφτασε μέχρι την περιοχή εντοπισμού του ή αν υπάρχουν και άλλα. Ακόμα και αν υπήρχαν σχέδια, πάντως, για την ανάπτυξη και άλλων τέτοιων drones στην ευρύτερη περιοχή, εκτιμάται ότι μετά τη δημοσιοποίηση και τις διαστάσεις που πήρε η υπόθεση, δύσκολα θα τεθούν σε εφαρμογή.

