Ταμείο Ανάκαμψης: Στην 7η θέση από το τέλος η Ελλάδα σε δαπάνες – Επιτάχυνση το 2025

Η Ελλάδα είναι στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων (επιδοτήσεων) του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Το 2025 το «σκόρ», σύμφωνα με την Eurostat, ήταν καλύτερο και η επίδοση της Ελλάδας ήταν πάνω από το μέσο όρο (διανεμήθηκε το 21,8% των κονδυλίων), αλλά οι πολύ πιο χαμηλές επιδόσεις τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν στην εν λόγω συνολική θέση για την περίοδο 2021-2025.

Τα στοιχεία δείχνουν πως συνολικά έως και το 2025 έχει διανεμηθεί σε τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων στην Ελλάδα, έναντι του 62,8% κατά μέσο ανά την ΕΕ, αλλά και του 76,8% στην Ιρλανδία ή του 66,6% στην Ιταλία. Συνολικά 12 κράτη έως το τέλος του 20205 δήλωσαν δαπάνες κάτω από το ποσό που έλαβαν ανάμεσα σε αυτές (στην 4η θέση από άποψη αξίας) και η Ελλάδα.

Το ποσό που έλαβε κεντρικά το Δημόσιο, δηλαδή η ροή κονδυλίων από τις Βρυξέλλες προς την Ελλάδα (ως δόσεις συνδεδεμένες με ορόσημα) έχει πολύ πιο ομαλή πορεία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Δηλαδή γίνονται ομαλά οι αιτήσεις πληρωμών και έρχονται οι δόσεις. Αυτό ισχύει και στις επιδοτήσεις αλλά και στα δάνεια.

Ωστόσο και στο πεδίο των δανείων (όπως και στις επιδοτήσεις) υπάρχει υστέρηση στην Ελλάδα αναφορικά με τη διανομή τους στην αγορά. Η αναλογία ροών δανείων ως δόσεις και ποσού που μεταφέρεται στους τελικούς αποδέκτες (πχ επιχειρηματικά δάνεια) είναι η 5η χειρότερη μεταξύ των κρατών που ζήτησαν και έλαβαν δάνειο (το οποίο επιβαρύνει το χρέος).

Η τελευταία ευκαιρία

Το Ταμείο Ανάκαμψης μετρά τις τελευταίες εβδομάδες ζωής του και η μάχη με το χρόνο για να μην χαθούν κονδύλια εντείνεται. Έχει επίκεντρο την τελευταία αναθεώρηση που είναι σε εξέλιξη.

Η Eurostat δημοσίευσε απολογιστικά στοιχεία για το τι έγινε από το 2021 έως και το 2025 και σε τι θέση μπήκαν στην τελική… ευθεία του Μαραθωνίου τα 28 κράτη μέλη.

Η Ελλάδα διεκδικεί ένα πολύ μεγάλο (αναλογικά με το ΑΕΠ της) πακέτο αξίας 36 δις ευρώ περίπου. Από το ποσό αυτό το ήμισυ των χρημάτων είναι επιδοτήσεις (δηλαδή δεν θα επιστρέφουν στην ΕΕ) και τα υπόλοιπα δάνεια.

Ο χρόνος λήγει στις 31 Αυγούστου και τα φώτα όπως είναι φυσικό εντοπίζονται κυρίως στις επιδοτήσεις που δεν επιβαρύνουν το χρέος και είναι λεφτά που δεν θα ξανάρθουν. Από το 2027 η ελληνική οικονομία θα πρέπει να ζει χωρίς αυτά. Γι αυτό και είναι πολύ κρίσιμο να νικήσει την μάχη με το χρόνο…