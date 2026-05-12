Την-ανάγκη-για-δημιουργία-ευρωστρατού,-επισημαίνει-η-Ισπανία:-«Ο-Τραμπ-έχει-άλλη-οπτική-για-τις-διατλαντικές-σχέσεις»

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει τη δική της αυτόνομη στρατιωτική δύναμη, ώστε να μην εξαρτάται από τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε συνέντευξή του στο Politico.

Ο Ισπανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να ζει με την αβεβαιότητα για το αν οι ΗΠΑ θα τη στηρίξουν στρατιωτικά σε περίπτωση κρίσης.

«Δεν μπορούμε να ξυπνάμε κάθε πρωί αναρωτώμενοι τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συνέχεια. Οι πολίτες μας αξίζουν κάτι καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ώρα για ευρωπαϊκή κυριαρχία»

Ο Αλμπάρες συνέδεσε άμεσα την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο με το Ιράν με την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

«Αυτή είναι η στιγμή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί μάς οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η Ευρώπη πρέπει να απεξαρτηθεί από εξωτερικές πιέσεις και εκβιασμούς, είτε αυτοί αφορούν δασμούς είτε στρατιωτικές απειλές.

«Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι από εξαρτήσεις. Αυτό σημαίνει να είμαστε ελεύθεροι από εξαναγκασμούς και από τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων χωρών», υποστήριξε.

Η ένταση με τις ΗΠΑ

Οι δηλώσεις του Ισπανού υπουργού έρχονται μετά την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στη Μαδρίτη και την Ουάσινγκτον λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Politico, η αμερικανική πλευρά απείλησε ακόμη και με εμπορικό εμπάργκο κατά της Ισπανίας, απόσυρση στρατευμάτων και πιθανή αναστολή της συμμετοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Η Ευρώπη χρειάζεται κοινή άμυνα»

Ο Αλμπάρες ξεκαθάρισε ότι η δημιουργία ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί προσπάθεια υπονόμευσης του ΝΑΤΟ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν συνεχώς τον στρατό τους και κανείς δεν θεωρεί ότι αυτό αποδυναμώνει το ΝΑΤΟ», ανέφερε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αν η Συμμαχία δεν προσφέρει πλέον το επίπεδο ασφάλειας που παρείχε στο παρελθόν, τότε οι Ευρωπαίοι «οφείλουν να κάνουν περισσότερα».

Ο Ισπανός υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, τη ρήτρα συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας, λέγοντας ότι η πραγματική δύναμη του ΝΑΤΟ είναι πως κανείς δεν τολμά να δοκιμάσει αν λειτουργεί στην πράξη.

«Η μαγεία του ΝΑΤΟ είναι ότι είσαι μέλος του και τίποτα δεν συμβαίνει, γιατί κανείς δεν τολμά να ελέγξει αν το άρθρο 5 λειτουργεί πραγματικά ή όχι», σημείωσε. «Αυτό πρέπει να ξαναχτίσουμε: την αποτροπή. Να ξέρει όποιος θέλει να τα βάλει μαζί μας ότι καλύτερα να πάει αλλού, γιατί εμείς θα στεκόμαστε ενωμένοι».

Η «νέα πραγματικότητα» Τραμπ

Παρότι τόνισε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικό και ιστορικό σύμμαχο, ο Αλμπάρες παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαφορετική αντίληψη για τις διατλαντικές σχέσεις.

«Πιστεύουμε πραγματικά στις διατλαντικές σχέσεις. Για μένα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο φυσικός ιστορικός σύμμαχος των Ευρωπαίων», είπε. Ωστόσο πρόσθεσε: «Πρέπει να αποδεχθούμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει νέα οπτική και νέες ιδέες για τις διατλαντικές σχέσεις».