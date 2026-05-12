Τι-τζιράρουν-τα-ρολόγια-swatch-στην-Ελλάδα

Οι στόχοι για το 2026, το δίκτυο καταστημάτων και το μέρισμα στη μητρική.

Σε διατήρηση της ανοδικής της πορείας στην Ελλάδα προσβλέπει για το 2026 η Swatch, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ρολογιών γνωστών οίκων του εξωτερικού όπως Swatch, Longines, Omega,Hamilton, Rado. Αιχμή της ανάπτυξής της θεωρείται η ισχυρή παρουσία στην αγορά και το δίκτυο των συνεργατών της.

Η ελληνική θυγατρική του γνωστού ελβετικού κολοσσού ποντάρει σε θετικές προοπτικές, καθώς, όπως επισημαίνει η διοίκησή της «η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων ενισχύουν την προσαρμοστικότητα και τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα».

Αύξηση πωλήσεων και άλμα κερδοφορίας το 2025

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της «The Swatch Group Greece Μονοπρόσωπη ΑΕ» που καταχωρήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο ΓΕΜΗ, η πορεία της εταιρείας στη χρήση 2025 «επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη της και τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, παρά τις προκλήσεις του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος».

Ειδικότερα, το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 24,28 εκατ. ευρώ έναντι ποσού ύψους 22,54 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,74%. Tο αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε στο ποσό των 2,53 εκατ. ευρώ έναντι 1,58 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση κατά 59,92%, ενώ άλμα κατέγραψε και η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 1,88 εκατ. ευρώ από 1,15 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62,40%!

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 816.249,60 ευρώ και διαιρείται σε 2.550.780 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ εκάστης.

Στα τέλη δε της χρήσης 2025 η εταιρεία απασχολούσε 92 άτομα, έναντι 83 ατόμων στη χρήση 2024.

Το μέρισμα στη μητρική

Σύμφωνα με την από 30/04/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ποσού ύψους 892.773,00 στο μοναδικό μέτοχο της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Με έξι καταστήματα στην Ελλάδα

Η «The Swatch Group Greece Μονοπρόσωπη ΑΕ» έχει έδρα στην Αθήνα, ενώ διατηρεί έξι καταστήματα στην Ελλάδα, από τα οποία πέντε βρίσκονται στην Αττική και ένα στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα τα καταστήματα βρίσκονται σε Βουκουρεστίου (Omega Boutique), Πανεπιστημίου (Τissot Boutique), Ερμού (Swatch Store), Μαρούσι (Swatch Store) και Λεωφόρο Κηφισίας (Swatch Store), ενώ το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην Τσιμισκή (Swatch store).

Οι δικαστικές υποθέσεις

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, υφίσταται αγωγή μιας Ανώνυμης Εταιρείας εναντίον της «The Swatch Group Greece M.AE». Η αγωγή απορρίφθηκε πρωτοδίκως ως αόριστη και δευτεροδίκως ως αβάσιμη.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε την καταγγελία, διενήργησε έρευνα για παράβαση του ανταγωνισμού και αποφάσισε ότι δεν υπήρχε παραβίαση της νομοθεσίας από την «The Swatch Group Greece M.AE».

Ωστόσο, η αντίδικος άσκησε ένδικα μέσα, με την τελευταία προσφυγή της να εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με νέα δικάσιμο στις 18.03.2025 οπότε και συζητήθηκε και ως σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση.

«Η The Swatch Group Greece M.AE έχει παρέμβει υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο Νομικός Σύμβουλος αναφέρει ότι η προσφυγή θεωρείται αβάσιμη επί της ουσίας και αναμένει το Δικαστήριο να επικυρώσει την Απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά την εταιρεία», σημειώνεται χαρακτηριστικά.